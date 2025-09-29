Solo 10 de cada 100 estudiantes hacen la secundaria en tiempo y forma: ¿Qué pasa en Neuquén?

El estudio marca un deterioro con respecto a 2022, cuando la cifra ya era baja, pero alcanzaba el 13 por ciento.

Un informe de Argentinos por la Educación señala que solo 10 de cada 100 estudiantes del país que comenzaron la primaria en 2013 lograron llegar al final de la secundaria en 2024 en tiempo y forma. De ello, se desprende que la provincia de Neuquén se encuentra en una situación intermedia, es decir, no está entre las peores jurisdicciones de la Argentina pero tampoco entre las mejores.

¿Qué se midió para determinar estos desempeños? Que los alumnos no repitan ni abandonen en el camino y que cuenten con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.

La cifra, según este estudio, marca un retroceso con respecto a años anteriores, dado que en 2022, si bien seguía siendo bajo el registro, eran 13 de cada 100 los alumnos que llegaron al final de la secundaria en tiempo y forma.

educación 1

Los datos surgen del informe “Índice de Resultados Escolares: ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?”, de Argentinos por la Educación, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Víctor Volman.

El documento analiza la trayectoria escolar de los alumnos que comenzaron primer grado en 2013 y llegaron al último año de la secundaria en 2024, utilizando los datos del relevamiento anual y las pruebas Aprender 2024 de secundaria.

El análisis de los números

Ivana Templado, economista Senior de FIEL, indicó que “apenas el 10% de los jóvenes llegaron al último año de la secundaria en el tiempo previsto y con los saberes. Casi un 40% menos que hace 6 años atrás, cuando ya el número era preocupantemente bajo”.

Señaló que “esta es la cohorte que estaba empezando la secundaria cuando se cerraron las escuelas por la pandemia, y la mayor caída viene del lado de matemática, porque la pandemia pegó sobre todo en matemática. No se trata solo de no saber aplicar una regla de tres simple o no saber despejar una variable; el nivel de ingresos está directamente asociado con puntajes más altos en matemática. Son los ingresos futuros de estos jóvenes lo que está en juego”.

¿Qué situación tienen Neuquén?

La jurisdicción con el mejor índice de resultados escolares en 2024 es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde el 23% de los estudiantes llega al final de la secundaria en tiempo y forma, seguida por Tierra del Fuego y Córdoba (ambas con 13%). Las provincias que presentan las cifras más bajas son Chaco (3%) y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca (todas con 4%).

La provincia de Neuquén está en una situación intermedia, ya que supera el promedio y a las jurisdicciones de peor desempeño pero no se encuentra entre las de mejor rendimiento: El 9 por ciento de los estudiantes neuquinos llega al final de secundaria en tiempo y forma, lo que marca, además, una baja respecto al anterior estudio (2022) donde la cifra era del 16 por ciento.

A nivel nacional, de cada 100 estudiantes que comenzaron su escolaridad en 2013, 63 llegaron al último año de la secundaria en el tiempo esperado (12 años después). Esta cifra es mayor que las de cohortes anteriores: marca una mejora de 2 puntos porcentuales con respecto a la cohorte 2011-2022 (61%) y de 10 puntos con respecto a la de 2009-2020 (53%).

En 19 de las 24 jurisdicciones se ve un aumento en la proporción de estudiantes que llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado, en comparación con la cohorte de 2011-2022. Santa Cruz (87%), Tierra del Fuego (82%) y Río Negro (75%) son las tres provincias con la mayor proporción de alumnos que llegan al último año de la educación obligatoria en el tiempo esperado. En cambio, los valores más bajos se registran en Misiones (46%) y Santiago del Estero (48%).

p03-f02-escuela-secundaria-neuquen.jpg

Deterioro del aprendizaje

Si bien las trayectorias de los estudiantes mejoraron, la caída del IRE con respecto a 2022 se explica por un deterioro en los niveles de aprendizaje, particularmente en Matemática. Entre 2022 y 2024, el desempeño en Lengua mejoró 2,7 puntos porcentuales a nivel nacional, con avances destacados en Chaco (+12,5), La Rioja (+8,7) y CABA (+8,6). En contraste, Matemática mostró una caída promedio de 5,5 puntos, con retrocesos significativos en CABA (-8,7), Neuquén (-7,4 ) y Córdoba (-6,5).

El informe señala que existe una marcada relación entre los resultados educativos por jurisdicción y el nivel socioeconómico (NSE) de los estudiantes. Aunque la correlación no es perfecta, se observa que la provincia con el Índice de Resultados Escolares más bajo (Chaco) es la segunda con mayor proporción de estudiantes en el quintil 1 y 2 de NSE (los más bajos). En el otro extremo, CABA presenta el Índice de Resultados Escolares más elevado y también la mayor proporción de estudiantes en el quintil más alto de nivel socioeconómico.

¿Cómo mejorar esta situación?

“Una vez más queda expuesto el profundo esfuerzo que requiere pensar cómo mejorar sustantivamente la enseñanza de la matemática, en toda la educación obligatoria”, analizó Irene Kit, pedagoga y presidenta de la asociación civil Educación para Todos.

“Esa mejora implica revisar cuidadosamente cuál es la estructura de conocimientos matemáticos que resultan fundamentales para este momento social y productivo, qué relación hay entre el tiempo dedicado a este espacio curricular y los logros que se espera alcanzar, e instalar por un período un “profesor particular” para esta asignatura que no dependa del pago adicional que pudieran hacer los familiares”.

La especialista indicó que “es clave que el pensamiento lógico matemático sea una herramienta de pensamiento en una variedad de espacios curriculares, no quedando sólo encerrado en el espacio curricular de matemática”.