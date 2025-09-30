¿Embarazada sin darse cuenta?: el increíble video que se volvió viral en Tik Tok

La creatividad en redes sociales puede sorprender incluso a los más escépticos, una joven junto a su novio demostraron que una idea simple, pero bien ejecutada, puede viralizarse en cuestión de horas. Su ingeniosa broma atrapó la atención de miles de usuarios en TikTok , generando comentarios, risas y asombro.

Todo comenzó cuando Yashira decidió sorprender a Joaquín con una escena insólita: introducir un pollo más pequeño dentro de otro más grande y cocinar ambos juntos . El video, publicado en la cuenta @LaFamiliaGomes bajo el título “ Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada” , muestra el momento exacto en que Yashira prepara el escenario para su broma, colocando los pollos en el horno y organizando la cámara para capturar la reacción de su pareja.

Al abrir el pollo cocinado frente a Joaquín, el joven descubre incrédulo que dentro del ave principal hay otra más pequeña. Yashira le asegura con firmeza: “La gallina que cociné estaba embarazada” , y el desconcierto de Joaquín se intensifica mientras examina la gallina y empieza a sacar los trozos del pollo escondido. Su reacción oscila entre el asombro y el horror, convencido de presenciar un hecho insólito y difícil de comprender. La tensión aumenta cuando Yashira añade: “Joaquín, es un pollito bebé” , logrando sumergirlo aún más en la broma.

Reacciones y confusión

El video muestra a Joaquín, visiblemente afectado: “Es lo más triste que he visto en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, mientras discute con su pareja sobre cómo nadie se dio cuenta de la situación. Incluso llega a sugerir acciones legales: “Hay que demandar a quien nos lo vendió”, mientras Yashira se mantiene tranquila y propone comer la gallina, ante lo cual él se niega indignado.

La escena se completa cuando la joven plantea la duda definitiva: “¿Las gallinas se embarazan o ponen huevos?”, provocando que Joaquín comience a cuestionarse lo que vio. Finalmente, la verdad sale a la luz con risas y sorpresa: “Porque yo lo puse allí”, le confesó, dejando al descubierto la genialidad de su broma y el desconcierto de su novio.

Viralidad y repercusión en TikTok

El fragmento rápidamente se convirtió en tendencia. El video superó las 70 mil visualizaciones, recibió más de 6 mil “me gusta” y acumuló más de 106 mil comentarios, donde los usuarios compartieron desde incredulidad hasta humor. Entre los comentarios más destacados se leen frases como: “Vi esto siendo vegana y casi me desmayo” o “Yo entrando en pánico, aún sabiendo que las gallinas ponen huevos”. La exclamación de Joaquín, “Estaba preñada dijo jajajaja”, se repitió entre risas en numerosos comentarios, consolidando la viralidad del contenido.

La broma de Yashira demostró cómo un contenido humorístico y creativo puede despertar conversación y movimiento en plataformas de alta interacción como TikTok. La combinación de sorpresa, meticulosidad en la puesta en escena y la reacción auténtica de Joaquín convirtió un simple acto en un fenómeno digital, y de esa forma nos recordó una vez más que en redes sociales la espontaneidad y la originalidad siguen siendo factores clave para capturar la atención del público.