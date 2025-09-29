El reclamo de Axel Kicillof a Javier Milei por el narcotráfico: pidió convocar a todos los gobernadores

El gobernador de Buenos Aires hizo el pedido de una convocatoria urgente, en medio de la investigación por el triple femicidio en Florencio Varela.

En medio de la investigación que se lleva adelante por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, y un posible vínculo narco, Axel Kicillof , gobernador de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra el presidente Javier Milei y pidió una mesa de diálogo junto a todos los gobernadores para definir una estrategia en la lucha contra el narcotráfico.

" Se necesita una estrategia seria , nacional para el combate al narcotráfico, acompañada de inversión", declaró a la prensa desde Gobernación en conferencia, haciendo referencia al triple femicidio que tuvo lugar en Florencio Varela.

" Le pido a Milei que convoque de manera urgente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es internacional pero afecta a todo el territorio de la Argentina", expresó el mandatario.

Kicillof sobre el narcotráfico

Kicillof respondió a las críticas del gobierno nacional: "No hay que hacer campaña con esto"

En este sentido, el gobernador bonaerense dijo que una estrategia seria implica una inversión "en medios, tecnología, agentes y equipamiento".

"Es absurdo, absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales", indicó haciendo referencia a la importancia de una estrategia federal.

Por otro lado, hizo referencia a las críticas que recibió por la inseguridad en la provincia y sentenció: "No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) es también candidata, no me importa. Lo que pedimos por enésima vez es que se articule un trabajo a nivel nacional, y tiene que estar encabezado por el Presidente".

"¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei", ironizó el Presidente días atrás al referirse al caso.

marcha - Ni una menos- triple crimen- @izquierdadiario

"Cuando las oportunidades son escasas, crece el narco"

En otro pasaje en su conferencia de prensa, el mandatario apuntó contra la ausencia del Estado Nacional: "cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Crece el narco", aseveró.

"Nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional", indicó Kicillof.

Qué dijo el gobernador sobre el triple femicidio

Axel destacó el trabajo de sus ministros tanto desde Seguridad como Salud. "Han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas, han acompañado a las familias", destacó.

"Se actuó en el momento oportuno y hoy tenemos seis detenidos y ya seis más identificados a los que estamos buscando. Se ha podido encontrar los cuerpos. Por supuesto que esto se hizo en pocas horas, pero luego de eso, aún siendo un domingo, se avanzó rápidamente, se caratuló o se trató como correspondía, apareció como un tema de búsqueda de paradero y rápidamente se aplicó el protocolo de secuestro, que es un protocolo mucho más estricto y los equipos de la provincia se desplegaron", explicó detalladamente el gobernador.

Finalmente, Kicillof reiteró su compromiso con las familias de las víctimas: "Nuestro abrazo, nuestro acompañamiento, nuestro pésame a las familias y nuestra plena disposición para seguir trabajando para que esto no quede impune. Para quienes son responsables paguen sus condenas".