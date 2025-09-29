Tren del Valle: alerta por el posible cierre del servicio que une a Cipolletti y Neuquén

El gremio ferroviario denunció un nuevo intento de desguace de ramales en el país. Legisladores impulsan la provincialización del servicio.

El Tren del Valle estaría entre los servicios que a nivel nacional se están cerrando.

El Sindicato La Fraternidad, que agrupa a los trabajadores ferroviarios de la Argentina, emitió este domingo un duro comunicado en el que advirtió sobre un posible cierre de distintos ramales ferroviarios , entre ellos el Tren del Valle que une Neuquén con Cipolletti.

La noticia generó preocupación en el Alto Valle, donde la comunidad y las autoridades vienen reclamando desde hace años por la extensión del servicio hacia el Este rionegrino y el Oeste neuquino.

Esta nueva situación preocupa enormemente a la población del Alto Valle, no sólo a los que utilizan el servicio actual entre Cipolletti y Neuquén, sino también a quienes vienen trabajando y anhelando la extensión del Tren del Valle hasta Chichinales .

El comunicado del gremio

Bajo el lema “Ramal que anda, ramal que cierra”, La Fraternidad denunció que el Gobierno nacional estaría siguiendo el mismo modelo aplicado en los años 60 con el Plan Larkin y en los 90 con la Reforma del Estado, que significaron el cierre de miles de kilómetros de vías.

"Ya suprimieron los servicios a Mendoza, San Luis y La Pampa, el Expreso Buenos Aires–Rosario, Buenos Aires–Bahía Blanca, el tren turístico de Mercedes–Tomás Jofré. Ahora van por el servicio Retiro–Tucumán, Neuquén–Cipolletti y otros", advirtió el sindicato en el comunicado.

El gremio señaló que no hay excusas para clausurar los ramales, ya que no puede atribuirse al déficit económico ni a los paros ferroviarios, y apuntó directamente al acuerdo con el FMI. Según denunciaron, la intención es “suprimir los ferrocarriles para imponer negocios metal-mecánicos y petroleros”.

COMUNICADO LA FRATERNIDAD_16x9

El Tren del Valle en debate

En el Alto Valle, la continuidad y expansión del Tren del Valle es un tema central. Actualmente, el servicio solo conecta Plottier, Neuquén y Cipolletti, pero existe un proyecto impulsado por la Comisión Especial Tren del Valle de la Legislatura rionegrina para reactivar el recorrido completo desde Senillosa hasta Chichinales.

En la última reunión de agosto, se analizó la posibilidad de que el servicio vuelva a depender de la provincia como una estrategia para garantizar su funcionamiento y avanzar en la ampliación de frecuencias y recorridos.

Una advertencia que preocupa a la región

El comunicado de La Fraternidad puso en alerta a trabajadores, usuarios y autoridades del Alto Valle, quienes temen que la discusión sobre el futuro del Tren del Valle vuelva a quedar en suspenso en medio de un escenario de recorte de servicios.

El gremio fue categórico al señalar que este sería el “tercer intento de desmantelamiento” de los ferrocarriles en Argentina: “La primera con Alsogaray la ganaron y cerraron miles de kilómetros de vía, la segunda con Cavallo la ganaron y clausuraron otros miles. Hoy, copiando el modelo que fracasó dos veces, van por la tercera”, expresaron.