Luis Caputo anunció que el Banco Mundial desembolsará hasta u$s4.000 millones

El organismo anunció que va a acelerar su participación en Argentina en los próximos meses. El ministro de Economía celebró la decisión.

La ayuda del organismo internacional es para apoyar la agenda de reformas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei.

El Banco Mundial confirmó este martes que intensificaría su apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversiones en el sector privado para desembolsar hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses.

Esta ayuda es para apoyar la agenda de reformas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. "Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!", comentó a través de X el ministro de Economía Luis Caputo.

El anuncio del Banco Mundial se dio minutos después del encuentro de Milei con Trump , junto a sus respectivas autoridades en materia económica, Luis Caputo y Scott Bessent respectivamente.

Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!



El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en…

El Banco Mundial apuntó a la "confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía"

Este desembolso "apuntará a apoyar motores clave de competitividad: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes", detalló el comunicado del Banco Mundial.

"Este paso avanza sobre el paquete de apoyo de US$12.000 millones anunciado en abril y refleja la firme confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo", señalaron.

No obstante, se especificó que todas las operaciones estarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Cuando se firmó el acuerdo previamente nombrado, el Banco Mundial se sumó al programa a través de un crédito adicional por u$s 1500 millones. De esta forma, la entidad se suma a los respaldos ya explicitados por el FMI al apoyo que se espera que brinde el Tesoro estadounidense, y el que el BID negociaba con el Gobierno para conseguir financiamiento para las provincias con garantías soberanas.

Milei se reunió con Trump para cerrar la ayuda del Tesoro de Estados Unidos

Javier Milei y Donald Trump se reunieron este martes en la ONU, donde el mandatario norteamericano realizó el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Trump destacó el liderazgo de Milei y enfatizó que es un amigo. En este encuentro estuvieron presentes también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

A través de la red Truth Social, Trump dio un fuerte mensaje de respaldo al mandatario argentino, al señalar que "el muy respetado presidente ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en la reunión, dijo que el Presidente hizo "una transformación increíble".

En el Gobierno había fuertes expectativas por lo que pudiera surgir de ese encuentro, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que ayer Bessent, hombre fuerte de la administración republicana, señalara que el Tesoro podría apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Próximamente se espera que Bessent anuncie de cuánto y cómo se implementará el préstamo a la Argentina, que ayudará a mantener las reservar tras una inestable semana de tensión cambiaria.