El detrás de la polémica foto de Pequeño J: los detalles sobre su identidad

El presunto líder narco fue capturado en Perú luego de estar prófugo una semana. La verdad sobre su imagen.

Este martes por la tarde se dio la captura de Pequeño J , el principal acusado por ser el supuesto actor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela. Al momento de su detención, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal crimen.

Cuando llegó a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: " Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie ".

En este sentido, la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", no solo representa un avance clave en la investigación, sino que también confirmó la notable precisión del identikit que se había difundido para dar con su paradero. La comparación entre el retrato y las imágenes de su captura evidencia un gran parecido que fue fundamental para el trabajo de los investigadores.

pequeño j triple femicidio florencio varela -VERTICAL INTERNA-

El operativo que logró su detención fue con el trabajo en conjunto de la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La particularidad del pasaporte de "Pequeño J", el presunto líder detrás del triple femicidio

El supuesto pasaporte peruano que circula como documento de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, presenta múltiples inconsistencias y no coincide con aquel que utilizó Interpol para emitir la alerta roja por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

Según especialistas, el documento difundido está manipulado, posiblemente con herramientas de inteligencia artificial: faltan elementos de seguridad visibles, hay variaciones tipográficas y fechas expresadas en inglés, lo que no es habitual en pasaportes peruanos.

pasaporte pequeño j

El diario La Nación confirmó que este pasaporte no forma parte del material identificatorio con el que se tramitó la notificación roja internacional para capturar al prófugo. La tramitación de una notificación roja de Interpol parte siempre de un pedido formal del Poder Judicial.

"Si la persona buscada es argentina, se ratifica con el Registro Nacional de las Personas (Renaper); si es extranjera y existen huellas en la causa, se cotejan con el país de origen. Cuando no hay huellas, se pide al país que certifique la identidad y remita material identificatorio", revelaron al medio. Y sumaron: "No usamos ese pasaporte que circula".

El documento difundido por el Ministerio no integra los archivos empleados para la alerta roja y presenta inconsistencias que llevaron a especialistas a advertir que podría tratarse de una imagen manipulada mediante herramientas de inteligencia artificial.

Qué pasará con "Pequeño J" y su cómplice Ozorio tras la detención

Tony Janzen Valverde Victoriano y su mano derecha Matías Agustín Ozorio están señalados como los autores intelectuales del brutal crimen. Ambos serán trasladados a Argentina, aunque los tiempos y procedimientos para cada caso serán diferentes debido a su nacionalidad y a la legislación local.

El coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, explicó que el trámite de expulsión de Ozorio, ciudadano argentino, se completará en pocas horas y su llegada a Buenos Aires se espera durante la jornada.

Por su parte, el traslado de Pequeño J, de nacionalidad peruana, requiere un proceso de extradición que podría extenderse entre 30 y 60 días, según explicó Pizarro Ramón. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria del vecino país para los trámites legales correspondientes.