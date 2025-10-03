Triple femicidio de Florencio Varela: la autopsia reveló la brutal tortura que sufrió Lara mientras estaba viva

A una semana del hallazgo de los cuerpos de las tres chicas, se conoció cuál fue la causa de muerte de la menor de 15 años. Y los detalles son macabros.

La joven de 15 años fue la más torturada de las tres víctimas del triple femicidio.

El avance de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó un dato estremecedor en las últimas horas, tras conocerse escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo de Lara Gutiérrez , la víctima de 15 años. Allí se conocieron mayores precisiones sobre la brutal causa de muerte.

Según el informe de la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur en Temperley, la causa de muerte fue un shock hipovolémico -una pérdida masiva de sangre- producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió.

Lara sufrió una tortura brutal que la llevó a la muerte. El documento que detalla los resultados de la autopsia, registra que la adolescente tenía tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que le cortó la arteria carótida primitiva derecha , lo que le causó una hemorragia irreversible seguida de muerte.

La brutal tortura que sufrió Lara mientras seguía con vida

Según el informe de la necropsia, Lara Gutiérrez fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello. Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma el ensañamiento previo a su deceso.

El cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de descomposición. También se hallaron varios elementos asociados a la escena del crimen: una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello, otra cinta a la altura de ambas rodillas, un cordón en los tobillos, un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde.

Por otro lado, indicaron que el cuerpo no tenía signos de haber sido atacado por fauna cadavérica y que se mantuvo refrigerado desde su ingreso a la morgue. Por eso, advirtieron que la conservación en frío puede haber modificado la estimación de la fecha exacta de la muerte.

En relación al estado del cadáver, los especialistas describieron livideces dorsales generalizadas, tenues y fijas, sin rastros de fauna cadavérica.

La Justicia todavía intenta reconstruir en qué circunstancias fueron atacadas Lara, Morena Verdi y Brenda del Castillo, que aparecieron muertas dentro de una casa de Florencio Varela a mediados de septiembre.

Los escalofriantes detalles de las torturas que sufrieron Morena y Brenda

Según el informe preliminar que se reveló rápidamente tras encontrar los cuerpo, la muerte de las jóvenes se habría producido entre la medianoche del viernes y la madrugada del sábado, es decir, hace cuatro días.

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

Por otro lado, Morena Verri también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla. Precisamente, sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes.

Tras un arduo análisis que realizaron los especialistas forenses, concluyeron que los homicidios se habrían concretado entre 90 y 96 horas antes del hallazgo de los cuerpos. Esto significa que, Brenda, Lara y Morena habrían sido asesinadas el 20 de septiembre, entre seis y diez horas después de que fueron vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza.