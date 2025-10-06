Preocupación por el posible derrumbe de una casa por una construcción lindante

La obra está en Sargento Cabral al 500. La vecina teme por su casa y reclama intervención de la Municipalidad de Neuquén.

Julieta Olivera vive en su casa ubicada en Sargento Cabral al 500 y hace meses que reclama una intervención del Municipio para que frene una obra lindante que le generó graves daños a su vivienda que tiene miedo sufra un derrumbe . "Accedí al expediente y verifiqué que la Municipalidad los habilitó", aseguró.

La mujer contó que a pesar los daños que recibieron los cimientos de su vivienda no tiene dónde ir y aclaró que sigue viviendo en su casa junto a su hija y su sobrina, a pesar del miedo que pasan.

"Fui a tomar vista del expediente en obras particulares, es terrible con lo que me encontré porque esta obra está habilitada. Le dieron los permisos. O sea que todo lo que pasó lo permitieron y bueno, están esperando que claramente se caiga todo o que alguien se muera", lanzó la mujer en declaraciones al noticiero Somos Noticias.

Olivera fue dura y sostuvo: "Si soy yo la que se muere, creo que será mejor para García Marro y todos los que van a tener un problema conmigo ahora porque no, nadie me dio una respuesta de nada".

"Nadie vino a hacerse cargo, los responsables que están en el cartel de la obra y el arquitecto me mandó una carta de documento para que yo pare con mi actitud temeraria. Yo tengo actitud temeraria, a la que se le está cayendo la casa a pedazos", aseguró desconcertada.

La propietaria se manifestó preocupada y aseguró que tanto los constructores que están llevando adelante la construcción lindante a su casa como las autoridades municipales "no se hacen cargo y claramente están esperando que pase una tragedia". "Estamos esperando la destitución del constructor y también de su madre que es la escribana titular de la escribanía, escribanía que tiene varias causas", describió.

La mujer se mostró desesperada y dijo que su realidad desde que empezaron con los movimientos de suelo al lado de su casa es la de convivir con el miedo al "derrumbe" y el peligro que esa situación puede significar para su familia y para ella.

"Fueron meses, en vilo, pensando si se puede derrumbar o no esto. Yo le pido a Dios que no se caiga nada porque yo vivo ahí adentro. Es increíble que aún no se cayó nada", afirmó.

Además, denunció que "aparecieron personas que se robaron los puntales que están sosteniendo las paredes", "también mandaron a una persona que vaciar un cargador acá para que yo la corte de escribir, porque yo escribo en las paredes para advertir de su accionar".

"Yo vivo con mi hija y mi sobrina. No quiero que les pase nada a ellas. Si a mí me hacen algo, la verdad que no me importa porque ya está. Ya estoy hasta acá con esta situación", lanzó la mujer quien consideró que sus vecinos se ponen "nerviosos" cuando ella escribe con aerosol en la puerta.

En marzo de este año la propietaria difundió en LMNeuquén los videos de las grietas que el movimiento de suelo generó en su vivienda y las roturas en el piso que generó. También el corte de servicios producto a esos daños.