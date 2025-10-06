Según lo detalló la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ), estos son los salarios por hora de las empleadas domésticas en octubre de 2025 .

En el sitio oficial de la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) , el gremio que representa a las empleadas domésticas , se dio cuenta de los temas abordados en la 113 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y se puntualizó que se lograron victorias clave como la adopción de un convenio histórico sobre peligros biológicos en el lugar de trabajo. Asimismo, la Upacp publicó las escalas salariales de las empleadas domésticas . ¿Cuánto cobran por hora según categoría en octubre de 2025 ?

Cabe recordar que la Upacp logró una recomposición salarial para las trabajadoras del sector. Así, producto de este acuerdo, a lo largo del cuatrimestre junio-julio-agosto-septiembre de 2025 se incrementaron sus sueldos .

Sueldo empleada doméstica octubre 2025: cuánto cobran por hora

En octubre de 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.683,29.

Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

Hora: $4.034,05.

Mensual: $511.800,22.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.487.

Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

Hora: $3.822,91.

Mensual: $475.184,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

Hora: $3.683,21.

Mensual: $464.129,59.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.052.

Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Según el convenio mencionado más arriba, las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.