Dramático video: su casa se está derrumbando por culpa de la construcción lindante

Obra Clausurada Sargento Cabral 531 -05.jpg

"Ahora todo el edificio que era de mi abuelo y que quedó para mi y mis hermanos está quebrado, todo el esfuerzo de él ya no sirve más", lamentó Olivera a LMNeuquén.

La joven está muy preocupada y dijo que quedó en la calle y que necesita que el propietario del terreno de al lado se haga cargo de esta situación que es su "culpa".

Denuncia

"Ese terreno también era nuestro pero se lo vendimos tiempo atrás y ni si quiera nos lo terminó de pagar. Igualmente comenzó a hacer los movimientos de suelo, comenzó a sacar tierra, yo me quejé mil veces en Obras Públicas, le hice varias denuncias en delitos económicos pero no me escucharon", advirtió la mujer.

Obra Clausurada Sargento Cabral 531 -02.jpg

La propietaria del inmueble de la calle Sargento Cabral al 500 contó que cuando le dieron permiso de obra a su vecino "rompió un caño de cloaca y todo el desperdicio que salió dejó la tierra muy blanda".

"Ayer vi una grieta muy grande y después de eso se cayó todo", relató la mujer quien explicó que las casas dañadas están en la parte de atrás del terreno lindante y dijo que fueron varias familias las que fueron evacuadas en la noche del jueves.

Olivera contó además que quedó con mucho miedo ante el estruendo que sintió y dijo sentirse "traumada" con la situación. "Son dos casas las afectadas, y además el primer piso y el segundo piso. Nos evacuaron por peligro de derrumbe, no saben si el cimiento va a ceder y ante eso cortaron el gas, el agua, la luz, todos los servicios. Hay que esperar a que venga la lluvia y ver qué pasa, quizás se va a desprender todo", se lamentó.

Este viernes dos de las propietarias se acercaron al trabajo del vecino dueño de la obra para pedir soluciones a su situación ya que no pueden volver a su vivienda por precaución. Hasta las primeras horas de la tarde, al menos, las dos propietarias esperaban respuestas. "No tenemos dónde ir, tenemos que pagarnos un hotel", advirtieron.

"Él nos amenazó, incluso dijo que si salía a los medios a denunciar lo que estaba pasando iba a ir contra mi perro. Pero ya no tengo miedo, alguien se tiene que hacer cargo de todas estas pérdidas", concluyó.