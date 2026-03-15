Alerta naranja por lluvias en Neuquén: cómo está la situación en la provincia

Persisten las precipitaciones en gran parte de la provincia y Defensa Civil trabaja para asistir a cada localidad.

En gran parte de la provincia rige una alerta naranja por lluvia.

La provincia de Neuquén atraviesa una jornada marcada por lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento , en el marco de una alerta meteorológica vigente que afecta especialmente a la zona cordillerana y a sectores del centro del territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por lluvias para gran parte de la provincia este domingo , con precipitaciones que en algunas zonas podrían acumular entre 50 y 80 milímetros . Según los pronósticos, las condiciones se mantendrán durante la jornada y podrían intensificarse hacia el lunes, con mejoras recién previstas para el martes.

De acuerdo con el informe de situación, distintas localidades registran precipitaciones de variada intensidad, viento y cielo cubierto, aunque hasta el momento no se reportaron afectaciones importantes en servicios ni en rutas.

Clima

La situación en el interior neuquino

En el norte de la provincia, las condiciones climáticas presentan una combinación de lluvias, nubosidad y ráfagas de viento.

En Varvarco el cielo se mantiene nublado con viento moderado, mientras que en El Huecú se registran lluvias intensas acompañadas de viento leve, pero con ráfagas fuertes.

En Caviahue las precipitaciones continúan junto con ráfagas de viento intensas, mientras que en Copahue se reportan lluvias y nevadas de variada intensidad debido a las bajas temperaturas en sectores de mayor altura.

Por su parte, en Huinganco y Andacollo el cielo permanece nublado con vientos moderados y ráfagas fuertes. En Tricao Malal también se registra nubosidad parcial con viento moderado.

En otras localidades del norte, como Manzano Amargo, el cielo se mantiene nublado con viento moderado, mientras que en El Cholar se registran lloviznas con viento leve.

Un caso diferente es el de Buta Ranquil, donde el cielo se presenta despejado y con viento calmo, sin precipitaciones al momento del reporte.

Gente - lluvia - (8) Claudio Espinoza

Lluvias y viento en la provincia

Las condiciones meteorológicas también se sienten en la zona centro de Neuquén, donde se registran lluvias de distinta intensidad.

En Añelo se reportan precipitaciones acompañadas por viento moderado, mientras que en Rincón de los Sauces el cielo permanece parcialmente nublado con viento leve.

En Zapala, en tanto, las lluvias se presentan con intensidad variable y viento moderado. Situación similar se observa en Las Lajas, donde continúan las precipitaciones con viento.

En Las Coloradas el cielo se mantiene nublado con viento moderado, mientras que en Picún Leufú se registran lloviznas con viento calmo y algunas ráfagas.

En Bajada del Agrio se informó cielo parcialmente nublado con viento fuerte, y en Mariano Moreno el cielo se encuentra cubierto con lluvias y viento leve.

Gente - lluvia - (15) Claudio Espinoza

Panorama en la zona cordillerana

En las localidades cordilleranas también predominan las lluvias, aunque en algunos casos con menor intensidad.

En Aluminé se registran precipitaciones con viento leve, mientras que en Villa Pehuenia continúa la lluvia con condiciones similares.

En Villa Traful el cielo permanece parcialmente nublado con viento moderado.

En Junín de los Andes se observa mayor nubosidad con viento leve, mientras que en San Martín de los Andes se registran lluvias débiles.

Por su parte, en Villa La Angostura también se reportan precipitaciones acompañadas de viento leve.

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Paso Pino Hachado cerrado y rutas con precaución

En cuanto a los pasos internacionales, el paso Pichachén permanece cerrado, mientras que en Pino Hachado se registran lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y nieve en sectores cercanos al límite con Chile.

Desde el Centro de Frontera informaron que el paso fue cerrado de manera preventiva desde las 14:30 de este domingo debido a las condiciones climáticas adversas y la presencia de hielo sobre la calzada.

En tanto, los pasos Icalma, Mamuil Malal y Cardenal Samoré continúan transitables con precaución por lluvias.

En las rutas provinciales y nacionales se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de viento fuerte y calzada mojada. Además, se advirtió sobre animales sueltos en las rutas provinciales 10, 3, 13 y 23, así como en la ruta nacional 40.

También se informó la presencia de nieve en zonas altas de la cordillera del centro de la provincia.

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Sin afectaciones en servicios

A pesar del fenómeno meteorológico, las autoridades indicaron que hasta el momento no se registran afectaciones relevantes.

El suministro de combustibles se mantiene con normalidad y los servicios funcionan sin inconvenientes. Como única novedad, se reportaron cortes de energía intermitentes en Tricao Malal.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, que las lluvias comenzaron a sentirse desde la tarde del sábado con períodos de viento y precipitaciones persistentes, tal como lo anticipaban los pronósticos.

Según indicó, el ingreso de una masa de aire húmedo y frío afecta a gran parte del territorio neuquino desde este fin de semana y podría mantenerse hasta el martes, generando lluvias continuas y ráfagas de viento en diferentes regiones.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones al circular, especialmente en rutas cercanas a la cordillera.