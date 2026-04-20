Lunes con alerta del SMN por tormentas, lluvias, viento y nieve

Hay advertencias de distintos niveles para varias regiones de Argentina. Se esperan fenómenos intensos con ráfagas, precipitaciones y nevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que abarcan a gran parte del territorio argentino por la presencia de tormentas, lluvias persistentes, fuertes vientos y nevadas en distintas regiones del país.

De acuerdo a la información difundida por el organismo, las advertencias se distribuyen en varias provincias y responden a diferentes fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones, especialmente en zonas rurales, rutas y áreas cordilleranas.

Uno de los focos principales está puesto en el noreste del país, donde rige una alerta por tormentas de variada intensidad. Las áreas más comprometidas incluyen: Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.

Según el SMN, estas tormentas pueden ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En algunos puntos, los acumulados podrían ser significativos, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios.

SMN alerta por tormentas 20-04

Lluvias persistentes en la franja central

En paralelo, se mantiene una alerta por lluvias en provincias del centro del país, donde se esperan precipitaciones continuas durante varias horas.

Estas condiciones podrían generar acumulaciones importantes de agua, afectando principalmente zonas bajas o con drenaje insuficiente. Desde el organismo recomiendan evitar circular por calles inundadas y mantenerse informado ante posibles actualizaciones.

Las provincias afectadas son: Buenos Aires, sur de San Luis, noreste de La Pampa, sur de Mendoza y centro-norte de Neuquén.

SMN alerta por lluvias 20-04

Viento fuerte en la cordillera

Otro de los fenómenos destacados es el viento intenso en la región cordillerana, especialmente en el oeste del país. Allí se prevén ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, con posibilidad de viento blanco en zonas de alta montaña.

Estas condiciones afectan principalmente a sectores de la Patagonia, concretamente la región cordillerana de Neuquén.

SMN alerta por vientos 20-04

Nevadas en zonas de montaña

En la cordillera también rige una alerta por nevadas, con acumulaciones que podrían ser importantes en algunos sectores.

El SMN indicó que estos fenómenos impactarán principalmente en áreas de alta montaña, donde no se descartan condiciones severas, con reducción de visibilidad y acumulación de nieve que podría dificultar el tránsito.

Las provincias afectadas son Neuquén y Mendoza en su región oeste.

SMN alerta por nevadas 20-04

Un escenario meteorológico complejo

El panorama general muestra un escenario climático inestable en buena parte del país, con distintos fenómenos ocurriendo en simultáneo.

Si bien muchas provincias se mantienen bajo alerta de nivel amarillo —lo que implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades—, el SMN insiste en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y consultar los reportes actualizados.

Recomendaciones de SMN por tormentas y lluvias

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones de SMN por viento

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Recomendaciones de SMN por nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

El organismo continuará monitoreando la evolución del sistema meteorológico y no se descartan nuevas actualizaciones en las próximas horas.