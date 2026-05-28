Alerta amarilla por lluvias y violeta por neblina: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este jueves un panorama de inestabilidad en distintas zonas del país. La advertencia principal es una alerta amarilla por lluvias persistentes que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre. Además, rige una advertencia por neblina en tres provincias.

Según el organismo nacional, la alerta por lluvias afecta especialmente a las áreas cordilleranas y del sur neuquino , junto con sectores de la zona andina rionegrina y el sector norte de la cordillera de Chubut . En esos lugares se esperan precipitaciones durante la jornada, con momentos de mayor intensidad y acumulados que podrían generar inconvenientes en rutas, caminos de montaña y sectores bajos.

La advertencia amarilla indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño o riesgo de interrupción momentánea de algunas actividades. Por eso, desde el SMN recomiendan mantenerse informado por los canales oficiales y tomar precauciones, sobre todo en zonas donde las lluvias puedan combinarse con bajas temperaturas, viento o reducción de visibilidad.

Lluvias en la cordillera y el sur neuquino

El ingreso de humedad sobre la zona cordillerana volverá a ser el protagonista del clima en la región. En el sur de Neuquén, la situación puede sentirse con mayor fuerza en áreas cercanas a la cordillera, donde las precipitaciones suelen impactar también sobre caminos rurales, pasos de montaña y rutas turísticas.

En Río Negro, la atención estará puesta en la cordillera, donde también se esperan condiciones inestables durante buena parte del día. Aunque la alerta no implica necesariamente un temporal severo, sí advierte sobre la posibilidad de lluvias persistentes que pueden generar complicaciones para quienes deban trasladarse.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura en sectores donde pueda obstruir desagües y circular con cuidado en rutas mojadas. También se aconseja revisar el estado de los caminos antes de iniciar un viaje, especialmente hacia zonas de montaña.

Sigue la alerta por niebla en varias provincias

Además de la advertencia por lluvias en la Patagonia, el SMN también mantiene para este jueves la alerta por nieblas en distintos sectores. La advertencia alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

En estas zonas, el fenómeno puede presentarse con bancos de niebla y neblinas persistentes, lo que provoca una importante reducción de la visibilidad. Esta situación suele generar demoras y complicaciones.

La niebla puede aparecer de forma más marcada durante la mañana y en sectores abiertos, rutas, accesos urbanos y zonas cercanas a ríos. Por eso, quienes tengan que manejar deben hacerlo con extrema precaución y prever más tiempo del habitual para los traslados.

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Recomendaciones para manejar con baja visibilidad

Frente a la presencia de niebla, los organismos oficiales insisten en la importancia de reducir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos y utilizar siempre las luces bajas encendidas. También recomiendan evitar las luces altas, ya que pueden reflejarse en la niebla y dificultar todavía más la visión.

Otra medida clave es no realizar sobrepasos innecesarios ni maniobras bruscas. En caso de que la visibilidad sea muy limitada, lo más seguro es detenerse en un lugar permitido y alejado de la calzada, hasta que las condiciones mejoren.

El SMN pidió seguir la evolución de los avisos meteorológicos, ya que las alertas pueden modificarse durante el día según el avance de los fenómenos. En la Patagonia, la atención estará centrada en las lluvias sobre Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que en el centro y noreste del país el principal problema seguirá siendo la baja visibilidad por niebla.