Todos los números ganadores de la quiniela La Neuquina de esta jornada. Los resultados de los principales sorteos, actualizados en vivo.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados de los sorteos de La Previa y La Primera del miércoles 3 de junio de 2026

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy miércoles 3 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Quiniela

El 70 abre el miércoles con El Muerto Sueño

El 6670 encabezó el sorteo número 31665 de la Previa de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 70, conocido en la tabla de la quiniela como "El Muerto Sueño", arrancó la jornada con ese aire misterioso de quien aparece cuando menos se lo espera — y los que lo tenían jugado despertaron con una sonrisa.

Lo siguieron el 5266 en segundo lugar y el 7448 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 8853 en cuarto puesto y el 3171 en quinto.

Con El Muerto Sueño abriendo el miércoles, la jornada arranca cargada de presagios — quedan cuatro sorteos para terminar de descifrarlos.

neuquina sorteo 0306-1

El 53 navega al mediodía con El Barco

El 0353 encabezó el sorteo número 31666 de la Primera de La Neuquina este miércoles 3 de junio de 2026. El 53, conocido en la tabla de la quiniela como "El Barco", zarpó puntual al mediodía y llegó al primer puerto sin escalas — con los apostadores que lo tenían jugado festejando en cubierta.

Lo siguieron el 4013 en segundo lugar y el 3650 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 4902 en cuarto puesto y el 2375 en quinto.

Con El Barco surcando la Primera, el mediodía neuquino tiene viento a favor — quedan tres sorteos para completar la travesía del miércoles.

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Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

¿Qué es la ludopatía?

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero, como todo juego de azar, puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud que afecta la capacidad de una persona para controlar el impulso de apostar, con consecuencias sobre su economía, sus vínculos y su salud mental.

Si creés que vos o alguien cercano tiene una relación problemática con las apuestas, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.