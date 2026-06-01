¿Sos un experto en fútbol? Demostrá tus habilidades en la Copa LMN

La nueva experiencia digital interactiva para la comunidad de LM Neuquén. Ya podés ingresar, pronosticar los resultados fecha a fecha y competir por importantes premios.

LM Neuquén suma más propuestas digitales para su comunidad: la Copa LMN , un nuevo juego online pensado para que los fanáticos del fútbol puedan participar, competir y demostrar cuánto saben del deporte más apasionante del país.

A través de esta nueva plataforma, los usuarios podrán pronosticar resultados fecha tras fecha del Mundial 2026, sumar puntos y seguir en tiempo real la tabla general de posiciones. La dinámica busca transformar cada partido en una experiencia más interactiva, donde cada gol puede modificar tanto el resultado dentro de la cancha como el ranking de los participantes.

La Copa LMN ya se encuentra disponible y se puede acceder ingresando a: https://copa.lmneuquen.com/

La propuesta de LM Neuquén forma parte de una apuesta por generar nuevas experiencias digitales para la audiencia y fortalecer la interacción con la comunidad futbolera.

La plataforma permite competir con amigos, familiares, compañeros de trabajo y otros usuarios que se quieran sumar, agregando un condimento extra a cada fecha del campeonato.

COPA LMN AVISO INTERNO OK

Además, próximamente se anunciarán importantes premios para quienes logren destacarse a lo largo de la competencia.

Con esta iniciativa, LM Neuquén continúa ampliando su ecosistema digital y suma una nueva herramienta de entretenimiento para acompañar la pasión por el fútbol desde un formato innovador, dinámico y participativo.

¿Quién será el verdadero experto del fútbol? La pelota empieza a rodar el 11 de junio y las predicciones ya están abiertas.