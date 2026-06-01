Murió al chocar contra un poste en Rincón de los Sauces: quién es la víctima del grave accidente

Un auto perdió el control en una calle de ripio y terminó contra una estructura del tendido eléctrico. El acompañante sobrevivió y sigue internado.

Un grave accidente ocurrido durante el fin de semana terminó con la muerte de un hombre y dejó a otra persona herida en Rincón de los Sauces . El auto en el que viajaban perdió el control en una calle de ripio y terminó impactando contra un poste del tendido eléctrico. La Policía trabaja sobre las pericias y ya descartó la participación de otro vehículo.

El hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, en una zona de ripio de la localidad petrolera. Según informó a LMNeuquén el comisario inspector Félix Caporaso , quien estuvo en el lugar del accidente, el vehículo circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el dominio y chocó violentamente contra la estructura eléctrica.

La víctima fatal fue identificada como Juan Alberto Cabrera, de 38 años , quien murió en el lugar como consecuencia del impacto. En el auto también viajaba otro hombre, que logró salir por sus propios medios, aunque en un primer momento estaba desorientado por el golpe.

De acuerdo con la información brindada por Caporaso, el acompañante fue asistido en el lugar por personal de ambulancia y bomberos, que llegaron minutos después del siniestro. Si bien sufrió lesiones visibles, hasta este lunes permanecía internado fuera de peligro.

“El acompañante salió del auto por sus propios medios. Estaba desorientado hasta que fue asistido por la ambulancia y los bomberos”, explicó el comisario inspector. Además, detalló que el hombre presentaba un hematoma, raspones en uno de sus brazos y que, producto del fuerte impacto, había perdido algunas piezas dentales.

El choque fue de tal magnitud que Cabrera falleció antes de poder recibir asistencia médica. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Neuquén, donde se realizará la autopsia correspondiente para avanzar con la investigación.

Bomberos Rincón de los Sauces

Esperan los resultados de los estudios

Una de las medidas pendientes es conocer si el conductor tenía alcohol en sangre al momento del accidente. Desde la Policía indicaron que se aguardan los resultados de los análisis que serán incorporados a la causa, junto con el informe de la autopsia y las pericias realizadas en el lugar.

Caporaso señaló que, de acuerdo con los primeros elementos relevados, el auto circulaba a una velocidad elevada para una zona de ripio. Esa condición, sumada a las características del camino, habría sido determinante para que el conductor perdiera el control del vehículo antes de impactar contra el poste.

“Venía a alta velocidad, en zona de ripio, perdió el control y chocó contra un poste de tendido eléctrico”, resumió el jefe policial sobre la mecánica inicial del hecho.

La Policía descartó que haya participado otro auto

En las primeras horas posteriores al accidente, comenzaron a circular versiones sobre la posible intervención de otro vehículo. Una de ellas indicaba que el auto de Cabrera habría estado participando de una picada o que otro rodado circulaba a la par al momento del choque.

Sin embargo, la Policía logró descartar esa hipótesis a partir del trabajo realizado en el lugar y del relevamiento de cámaras de seguridad de vecinos de la zona. Según explicó Caporaso, las imágenes permitieron confirmar que el vehículo circulaba solo por la calle al momento del siniestro.

“Lo importante es rescatar que no hubo terceros involucrados. Primero se dijo que venía haciendo picadas y que otro auto venía al lado, pero lo primero que pudimos descartar fue eso. Confirmamos que el auto venía solo en la calle”, sostuvo el comisario inspector.

Tras el accidente, personal policial realizó las primeras pericias en el lugar del impacto y recopiló registros fílmicos que serán analizados en el marco de la investigación. También se trabajó sobre el estado del camino, la posición final del vehículo y las marcas que pudieron haber quedado sobre la calzada de ripio.

Por el momento, la principal línea de investigación apunta a establecer con precisión la velocidad a la que circulaba el auto y las condiciones en las que se produjo la pérdida de control. A eso se sumarán los resultados de la autopsia y de los estudios complementarios solicitados sobre la víctima.