Alerta violeta por neblina y bancos de niebla en varias provincias: qué zonas estarán afectadas

La advertencia sostiene que la niebla puede complicar la circulación durante la jornada, por lo que recomienda extrema los cuidados al trasladarse.

El inicio de la semana vuelve a estar marcado por la presencia de neblinas y bancos de niebla en distintas regiones del país, lo que podría generar complicaciones en rutas, accesos urbanos y caminos rurales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene para este lunes una advertencia por baja visibilidad que alcanza a varias provincias, en este marco es que emitió una alerta violeta por neblina.

De acuerdo con el SMN, las áreas alcanzadas pueden verse afectadas por neblinas y bancos de niebla que reducen de manera significativa la visibilidad. Esta condición obliga a extremar los cuidados al circular, sobre todo en rutas nacionales y provinciales, donde la falta de referencia visual puede aumentar el riesgo de siniestros viales.

A qué zonas afectará la alerta violeta

La advertencia indica que el fenómeno puede presentarse durante las primeras horas del día y extenderse en algunos sectores, especialmente donde la humedad es elevada y el viento se mantiene débil.

La neblina se mantendrá como uno de los fenómenos más importantes de este lunes en el norte argentino, el Litoral y parte de la región pampeana. En Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, la advertencia se vincula con la presencia de humedad y condiciones favorables para la formación de bancos de niebla en zonas urbanas, suburbanas y rurales.

Advertencia por niebla Zonas afectadas por niebla, según la información del SMN.

En Santa Fe y Entre Ríos también se esperan sectores con visibilidad reducida, especialmente en rutas, accesos y áreas cercanas a ríos o cursos de agua. En estos casos, la niebla puede aparecer de manera irregular: por momentos permite circular con cierta normalidad y, pocos kilómetros después, puede volverse mucho más densa.

En Buenos Aires, la situación también requiere atención, tanto en sectores del interior provincial como en accesos donde la circulación suele ser intensa durante la mañana. La combinación de cielo cubierto, humedad y aire fresco puede favorecer la persistencia de neblinas en diferentes tramos de la jornada.

Qué recomienda el SMN ante la niebla

Ante este tipo de advertencias, el SMN y los organismos de seguridad vial recomiendan:

evitar traslados innecesarios cuando la visibilidad sea muy baja. Para quienes deban salir igual, la principal indicación es manejar con más precaución de la habitual y adaptar la velocidad a las condiciones del camino.

mantener una distancia amplia con el vehículo que circula adelante, utilizar siempre las luces bajas encendidas y evitar las luces altas, ya que pueden reflejarse en la niebla y empeorar la visión.

no detenerse sobre la calzada ni en la banquina, salvo que sea estrictamente necesario y en un lugar seguro.

maniobras bruscas, los sobrepasos y las frenadas repentinas también deben evitarse.

los sobrepasos y las frenadas repentinas también deben evitarse. en rutas con bancos de niebla, la visibilidad puede cambiar en pocos segundos, por lo que se recomienda circular con atención permanente y respetar las indicaciones de cartelería, controles y autoridades viales.

Niebla 1 El SMN emitió una alerta por niebla y otra por lluvias para once provincias del país.

Una condición que puede afectar rutas, vuelos y navegación

La baja visibilidad no solo puede generar dificultades en el tránsito terrestre. En jornadas con niebla persistente, también pueden registrarse demoras en aeropuertos, inconvenientes en operaciones fluviales y alteraciones en actividades que dependen de una buena visibilidad.

Por eso, quienes tengan viajes programados durante este lunes deben revisar el estado de rutas y servicios antes de salir. En el caso de vuelos, la recomendación es consultar con la empresa correspondiente para confirmar horarios y posibles modificaciones.

El SMN mantiene sus advertencias actualizadas durante el día, por lo que las condiciones pueden cambiar según la evolución del fenómeno. Mientras tanto, la recomendación general para las provincias alcanzadas es circular con prudencia, prever más tiempo para los traslados y mantenerse informado a través de los canales oficiales.