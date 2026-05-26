¿Cuánto presta el Banco Provincia a un jubilado? Los montos máximos y requisitos de mayo 2026

El Banco Provincia otorga préstamos a jubilados y pensionados. Enterate cuáles son las distintas modalidades y los montos máximos que se pueden pedir en mayo 2026.

En un contexto económico complejo, donde muchas personas recurren al financiamiento a través de préstamos personales, los principales bancos públicos del país ofrecen líneas especiales de créditos para los jubilados y pensionados. Una de las alternativas más competitivas en mayo 2026 la tiene el Banco Provincia .

A través de estos créditos , los adultos mayores pueden solicitar hasta un monto máximo de $50.000.000, con plazos de devolución de hasta seis años . La diferencia entre la opción que ofrece cada banco está en las tasas , el costo financiero total y el porcentaje del haber que puede quedar comprometido por la cuota.

El Banco Provincia (BAPRO) cuenta con una línea de créditos para jubilados y pensionados de la ANSES que cobren sus haberes en la entidad.

La gestión es completamente online mediante home banking o BIP Móvil y permite solicitar desde $10.000 hasta $50.000.000. La acreditación es dentro de las 24 horas hábiles tras la aprobación y el plazo de devolución es de hasta 36 meses.

Otra de las ventajas es que los fondos son de libre disponibilidad, es decir, que el solicitante puede utilizarlos para lo que quiera. La Tasa Nominal Anual (TNA), en tanto, se ubica en 99%.

Para quienes no cobren sus haberes en la entidad, las condiciones cambian: solo se puede solicitar hasta $3.000.000 asistiendo a la sucursal más cercana, el plazo de devolución baja a 24 meses y la tasa salta a más del 106%. Los canales para tramitarlo son los siguientes:

Por Home Banking (BIP o app BIP Móvil) : ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto

: ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto A través de Cuenta DNI: ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada.

ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada. Presencialmente: acercarse a la sucursal más cercana con el documento de identidad y el último recibo de haberes.

Banco Nación: hasta $50.000.000 a devolver en 72 meses

A través de su línea "Nación Previsional BNA", el Banco Nación ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en la entidad, con montos de hasta $50 millones y plazos que pueden llegar a 72 meses. Los fondos, que se otorgan a sola firma, también son de libre disposición y no hay límite de edad para pedirlos.

Las cuotas del préstamo se descuentan de la cuenta personal o de los haberes que liquide la ANSES mensualmente. La cuota, además, no puede superar el 35% de los haberes netos. La TNA se ubica en 56%, una de las más atractivas del mercado financiero.

banco nacion app Los préstamos del Banco Nación pueden pedirse directamente desde su aplicación.

El trámite puede hacerse tanto online como presencial:

Solicitud online desde la app BNA+

Descargar y registrarse en la aplicación BNA+ en el celular.

Ingresar en la sección de Préstamos.

Consultar si hay una oferta preaprobada.

Seleccionar el monto y el plazo de devolución.

Confirmar los datos para que el dinero se acredite automáticamente en la cuenta

Solicitud presencial

Acercarse a la sucursal del Banco Nación más cercana al domicilio.

Presentar la siguiente documentación obligatoria: DNI vigente y una fotocopia, último recibo de cobro de haberes, una factura de servicio fijo (luz, gas) o resumen de tarjeta a nombre del solicitante para validar la dirección.

“Adelanto de haberes”, otra forma de financiamiento de los bancos Nación y Provincia

El Banco Nación también cuenta con otra línea de crédito para adultos mayores denominada “Adelanto de Haberes”, solo disponible para los jubilados y pensionados que cobren en la entidad. Con este mecanismo, el solicitante puede pedir entre $50.000 y $1.000.000. Los fondos se acreditan de forma inmediata en la misma cuenta donde se recibe el haber previsional y son de libre disposición.

Plazo fijo- Home Banking.jpg Los adelanto de haberes son otro mecanismo de financiamiento para jubilados y pensionados.

Con respecto a la devolución, es a través de una cuota única que será descontada automáticamente al momento de la acreditación del próximo haber. En tanto, salvo que haya mora, se puede renovar al mes siguiente. La Tasa Nominal Anual ronda el 91%, lo que implica una tasa efectiva de 30 días de 7,5%.

El Banco Provincia, por su lado, es otra entidad que cuenta con un adelanto de haberes para sus clientes jubilados y pensionados que tengan precalificación positiva y vigente. En este caso, se puede solicitar hasta el 30% de su ingreso mensual. Y si no se supera ese porcentaje del total, es posible solicitar más de un depósito durante el mes. También permite recibir el dinero en la cuenta bancaria o retirar en efectivo.

Una de las principales ventajas que ofrece el Banco Provincia es un beneficio inicial: quienes hagan el procedimiento por primera vez podrán acceder a una tasa del 0%. De esta manera, podrán solicitar una determinada suma de dinero y devolver el mismo monto en 30 días. Utilizada esta bonificación, la Tasa Nominal Anual es de 98%, lo que implica una tasa mensual de 8,05%.