Pronostican tormentas con lluvias, vientos fuertes y granizo: la alerta del SMN

La alerta de nivel amarillo se extenderá durante este viernes. Se esperan además intensas precipitaciones en cortos períodos.

El SMN emitió una alerta de nivel amarillo para este viernes.

En el inicio del fin de semana, se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos climáticos que tendrán gran impacto en las próximas horas en algunas provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por intensas tormentas que se registrarán durante este viernes 217 de abril.

El SMN advirtió por fenómenos de variada intensidad que podrían incluir lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y fuertes ráfagas de viento en distintos momentos del día.

Fuertes tormentas: qué sectores estarán afectados por la alerta

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en forma local", indicó el organismo nacional.

Asimismo, aclaró que esta alerta amarilla afectará algunos sectores de Mendoza y San Luis.

mapa_alertas (6)

Recomendaciones del SMN por alerta amarilla

El organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para que la población pueda tener en cuenta ante la vigencia de la alerta por fuertes tomrnetas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Emiten alerta amarilla por viento y lluvia para gran parte de la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un viernes ventoso e inestable. Para la madrugada se prevé un cielo mayormente nublado, una temperatura de 16 grados centígrados, viento de leve a moderado (de 23 a 32 kilómetros por hora) con ráfagas fuertes de casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados y el viento soplará leve.

En horas de la tarde se registrará una máxima de 24 grados con viento leve y un cielo parcialmente nublado. Aunque por la noche ya se esperan lluvias aisladas con una temperatura que descenderá a los 20 grados y con viento prácticamente ausente.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron precipitaciones en cordillera. Además de vientos moderados hacia la noche. Las tardes estarán de templadas a cálidas en Valles y Meseta. Mientras que durante el fin de semana se esperan lluvias y nevadas en la cordillera; y viento blanco.

El organismo interprovincial anticipa períodos ventosos, además de inestabilidad con lluvias dispersas. Se registrarán jornadas frías a partir del domingo con continuidad en la próxima semana en toda la región.