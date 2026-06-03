Cronograma de pago de aguinaldo a jubilados: fechas de cobro en junio 2026

La ANSES confirmó el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para junio 2026 , que incluirá un nuevo aumento, el bono y el aguinaldo .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de junio 2026 para jubilados y pensionados , que en esta oportunidad, además del aumento mensual por inflación y el bono extraordinario, incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo , lo que generará el haber más alto del año.

Como es habitual, la fecha exacta de cobro se establece según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario, un sistema que ayuda a la organización y la previsibilidad de los pagos.

En el sexto mes del año, el cronograma oficial se vio afectado por el feriado que conmemora el paso a la inmortalidad del General Güemes , que en esta oportunidad fue movido al lunes 15.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados de la ANSES en junio 2026

jubilados anses jubilaciones jubilacion Los jubilados y pensionados deberán estar atentos a la terminación de su DNI para establecer la fecha de cobro.

Este es el calendario difundido por el organismo previsional para el pago de los haberes junto al aguinaldo y el bono extraordinario:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 8 de junio

DNI terminados en 1: a partir del 9 de junio

DNI terminados en 2: a partir del 10 de junio

DNI terminados en 3: a partir del 11 de junio

DNI terminados en 4: a partir del 12 de junio

DNI terminados en 5: a partir del 16 de junio

DNI terminados en 6: a partir del 17 de junio

DNI terminados en 7: a partir del 18 de junio

DNI terminados en 8: a partir del 19 de junio

DNI terminados en 9: a partir del 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 12 de junio

pesos jubilados jubilacion anses Con aumento, bono y aguinaldo, los jubilados cobrarán en junio 2026 el haber más alto del año.

Cómo queda la jubilación mínima en junio 2026, con aumento, bono y aguinaldo

Todos los jubilados y pensionados de la ANSES tendrán en junio 2026 un aumento de 2,58% en sus haberes. Esto se debe al mecanismo de actualización mensual fijado en el DNU 274/24 que toma para el cálculo el índice de inflación de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para este caso, se toma el Índice de Precios del Consumidor (IPC) de abril.

Con este incremento, la jubilación mínima subirá a $403.318. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $473.318. Pero además, se debe agregar el medio aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración –sin el bono- en los primeros seis meses del año, que justamente será la de junio. Por lo tanto, el SAC rondará los $201.658. Así, sumando la jubilación, el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima recibirán cerca de $670.000.

El incremento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $322.654 sin bono y $392.654 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $282.322 sin bono y $352.322 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $403.397 sin bono y $473.397 con bono. A todas estas prestaciones también se les debe añadir el extra de 50% correspondiente al aguinaldo.