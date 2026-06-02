Narcotráfico: se presentó a pedir la domiciliaria otorgada a otros condenados y se fue con la cabeza gacha

Un hombre de Cutral Co que debe cumplir una pena de 5 años impulsó un pedido ante la justicia federal pero la respuesta estuvo muy lejos de sus pretensiones.

En las últimas semanas, en el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal de esta capital , se sucedieron los pedidos de un grupo de condenados por narcotráfico para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. En la mayoría los casos, la respuesta fue positiva porque además los defensores destacaron que sus representados ya tenían un empleo. Sin embargo, una de las solicitudes, no logró conmover al juez federal. ¿Qué pasó?

Los condenados que interpusieron recursos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria y salidas laborales forman parte de un grupo de narcos que recibió penas que se ubicaron entre los 4 y 7 años de cárcel efectiva. Uno de los primeros que solicitó el cambio de medida cautelar fue Jonathan David Aravena , quien había sido castigado con 4 años y 3 meses de cárcel efectiva.

Luego le siguió su papá, Agustín Rosario Aravena , quien purga una pena de 4 años y medio. Una decisión similar se adoptó con Daniel Armando Coppi , quien obtuvo la prisión domiciliaria con permiso laboral.

Una de las particularidades en las tres presentaciones fue la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados. Los reactivos dieron positivo en los 838 ladrillos de marihuana encontrados.

Aprovechando el viento de cola, otro de los condenados, Diego “El Pelado” Ríos, quien cumple la condena mayor, 7 años, se sumó a los pedidos de beneficios. En concreto, solicitó un permiso para salidas laborales mientras cumple prisión domiciliaria.

Como si se tratara de un Quijote, el MPF volvió a pronunciarse en forma desfavorable.

De igual modo, la defensa se encargó de reforzar su solicitud con la participación de la persona que va a emplear a Ríos en Neuquén capital y que se encargó de brindar un detalle de las tareas que va a desempeñar, además de los horarios.

A su turno, el juez de Ejecución emitió su opinión a favor de las salidas laborales y le advirtió al empleador de Ríos que deberá informar cualquier tipo de irregularidad.

Quiso aprovechar el viento de cola pero...

Frente a la seguidilla de pronunciamientos positivos, otro de los condenados, identificado como Daniel Alberto Vaughan, encomendó a su defensora particular el pedido ante el área de Ejecución del TOF de la prisión domiciliaria.

kiosco narco cutral co La División Antinarcóticos investigó al hombre bajo sospecha por narcomenudeo.

La audiencia se concretó este lunes 1 de junio vía Zoom y desde la defensa se avanzó con la solicitud. Como en la mayoría de los anteriores requerimientos, el MPF mantuvo su postura inflexible por el no otorgamiento del beneficio.

A su turno, el juez dictaminó en forma estricta en sintonía con el MPF y le anticipó a Vaughan, oriundo de la ciudad de Cutral Co, que deberá presentarse en un plazo de 10 días en un establecimiento carcelario para cumplir la pena que le impusieron. En su caso, es un castigo de 5 años de cárcel. Asimismo, el magistrado le advirtió que, si no se presenta en forma voluntaria, ordenará su captura.

Frente a lo resuelto, la defensa anticipó que buscará revertirlo en otra instancia.

Una investigación de largo aliento

El proceso investigativo que involucró a los condenados de esta capital y Cutral Co quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de mujeres y hombres que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína.

Allanamientos en Cutral Co y Neuquén capital

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en la calle Novella al 1400 y la Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.