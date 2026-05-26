Escándalo: encuentran cocaína en la casa de una funcionaria y la investigan por narcotráfico

Se trata de Luna Ortigoza, que era directora del área de género del municipio. La acusan de integrar una banda delictiva.

La funcionaria de Morón tenía medio kilo de cocaína en su casa.

Una funcionaria del municipio de Morón es investigada por presunto narcotráfico y permanece prófuga , acusada de integrar una banda delictiva . Se trata de Luna Ortigoza , quien se desempeñaba como directora del área de género. Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron cerca de medio kilo de cocaína .

La funcionaria tiene una causa abierta por venta de drogas . La fueron a buscar a la casa, pero no la encontraron. Ya tiene pedido de captura.

Una vez que se conoció el resultado del allanamiento, el intendente Lucas Ghi desplazó a Ortigoza inmediatamente de su cargo .

La palabra del intendente de Morón

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la justicia”, aseguró el jefe comunal en diálogo con TN.

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“Soy el principal interesado en que se esclaerzca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, resaltó Ghi, aunque aclaró que la funcionaria “entró durante la gestión anterior”.

“Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”, expresó el intendente. “Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, aseveró.

Ortigoza estaría de vacaciones en la casa de su madre y según trascendió, habría dicho que se entregaría “cuando la situación se aclare”. Su justificación es que una presunta pareja suya dejó “cosas en su casa” entre las que estarían las drogas encontradas en el allanamiento.

Funiconaria, Morón. Droga

Ghi manifestó que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área de género y que su cargo no fue producto de su militancia. “Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa es que evaluamos en un campo de acción. Lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, explicó.

“No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión, si comprobamos algún caso similar”, finalizó el alcalde.

Quiso ingresar cocaína en una visita a la cárcel de Neuquén y terminó imputada

Un procedimiento de rutina realizado por personal policial en la cárcel terminó con el secuestro de cocaína y una mujer imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El hecho ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 14.30 en la Unidad de Detención N°11 de Centenario, cuando la persona se presentó en el establecimiento penitenciario para visitar a un interno alojado en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, durante el control preventivo realizado por personal femenino del sector de Seguridad, detectaron que la visitante ocultaba un pequeño recipiente plástico transparente dentro de una media colocada en su pie derecho.

Cárcel. Neuquén

Al inspeccionar el contenido, los efectivos encontraron una sustancia pulverulenta de dudosa procedencia, por lo que se activó de inmediato el protocolo de seguridad y se dio intervención al Departamento Antinarcóticos.

Confirmaron que era cocaína

Minutos después, personal especializado realizó los análisis correspondientes y confirmó que la sustancia secuestrada era clorhidrato de cocaína.

Droga. Cárcel

De acuerdo a la información oficial, el cargamento tenía un peso total de 1,08 gramos.

Tras el resultado positivo, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, encabezada por la fiscal Silvia Moreira, dispuso la imputación de la mujer por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes.