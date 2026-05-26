Sigue vigente la alerta violeta por niebla en varias provincias: qué zonas afecta y hasta cuándo

El SMN lanzó una advertencia para los próximos días. Hay vuelos cancelados, demoras y desvíos.

La densa y sorprendente niebla afecta a Buenos Aires , ha generado complicaciones en el tránsito y en el normal funcionamiento de los vuelos. El fenómeno provocó cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en los aeropuertos Aeroparque y Ezeiza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta violeta por niebla para amplias zonas del país ante la presencia de bancos densos que provocaron una reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito terrestre, aéreo y fluvial. La advertencia alcanzó a sectores de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

Varias aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de los servicios. La baja visibilidad obligó a reforzar los protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues , además de generar demoras en las tareas operativas dentro de las pistas.

A su vez, las autoridades pidieron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial. Además, se solicitó disminuir la velocidad en la zona, mantener distancia, utilizar las luces bajas y evitar maniobras buscas.

Niebla en AMBA

Desde AUMESA (Autovía del Mercosur S.A) se refirieron a las consecuencias en el tránsito. "Hay afección a la visibilidad por niebla. Continúa el corte total con modalidad de tránsito asistido cada 20 minutos, entre el kilómetro 85 y el kilómetro 119 de Ruta Nacional 12, desde el Peaje Zárate hasta Ibicuy, Entre Ríos", indicó la empresa que concesiona el puente, según publicó el medio local El Entre Ríos. Poco después de las 11, la circulación fue habilitada.

Continúa vigente el alerta

A raíz de este fenómeno atmosférico, hubo restricciones al tránsito en el puente Zárate-Brazo Largo, demoras en vuelos que operan desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y advertencias de las autoridades para quienes debían circular por rutas y accesos afectados por el fenómeno.

En horas de la tarde noche de este martes, en Aeroparque, la visibilidad a nivel del suelo era de 2 kilómetros y se espera que con el correr de las horas, la niebla sea cada vez más densa. También se prevé acumulación de más humedad y poco viento, condiciones que mantienen la continuidad del fenómeno en AMBA, Zarate, Entre Rìos, Corrientes, Santa Fe y Chaco.

Este fenómeno afecta de dos maneras, no solo con la baja visibilidad, también por el asfalto mojado, algo que aumenta la peligrosidad para el manejo.

Por el momento, desde el SMN aseguran que las condiciones se mantengan durante este miércoles e incluso al jueves. Todo el panorama podría mejorar con la llegada del viento, para que se mezcle el aire seco con el húmedo para que se disipe la niebla.

Alerta violeta del SMN por niebla

El organismo nacional mantiene activa una alerta violeta por niebla para sectores del AMBA, la provincia de Buenos Aires y parte del Litoral, en las que mencionan a provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco.

Las nubes bajas funcionan como una "manta" atmosférica que reduce la pérdida de calor durante la noche. Las nieblas pueden afectar rutas, accesos y aeropuertos, especialmente durante las primeras horas del día.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica, un escenario típico de esta época del año.

La sorprendente imagen que dejó la niebla

Una de las imágenes más icónicas que se registraron en las últimas horas, fue la basílica de Luján que amaneció cubierta de niebla y neblina.

Los videos captados por TN muestran la secuencia en que la cúpula de la basílica quedó completamente tapada. Las imágenes aéreas muestran la estructura cubierta casi por completo, con apenas visibles las torres y tensores

Niebla en AMBA 1

Recomendaciones por la niebla

Ante la presencia de bancos de niebla, los especialistas aconsejan:

Circular con luces bajas encendidas.

Reducir la velocidad.

Evitar maniobras bruscas.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Consultar el estado de rutas antes de viajar.

Estar atentos a posibles demoras o reprogramaciones de vuelos.

Todo indica que el fenómeno comenzará a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando disminuya la nubosidad baja y aparezcan más momentos de sol en la región.