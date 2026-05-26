Horror: un jubilado murió decapitado tras chocar contra un tractor que circulaba de noche

La víctima tenía 77 años y manejaba un Volkswagen Voyage. El conductor del tractor quedó detenido y se negó a declarar.

Un brutal accidente ocurrido en la noche del lunes en la ruta provincial 77, cerca de la ciudad de Miramar, terminó con la muerte de un jubilado de 77 años que chocó con su auto contra un tractor que circulaba con las luces traseras obstruidas por rollos de pastura.

La víctima fue identificada como Atilio Alberto Pallaro, un hombre muy conocido en la zona, que había trabajado durante años en el Casino de Mar del Plata. Según trascendió, tenía cuatro hijos y residía en Miramar.

El dramático hecho ocurrió cerca de las 20 del lunes, a la altura del kilómetro 7,5 de la ruta provincial 77 , en inmediaciones del paraje Santa Irene. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Pallaro conducía un Volkswagen Voyage cuando impactó desde atrás contra un tractor Deutz manejado por Damián Rulín, un trabajador rural de 21 años.

Según determinaron los peritos que trabajaron en el lugar, la maquinaria agrícola llevaba un pinche utilizado para transportar rollos de pastura y en ese momento trasladaba dos grandes rollos que tapaban las luces traseras del vehículo, dificultando seriamente la visibilidad sobre la ruta.

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A raíz del violento choque, uno de los pinches del implemento agrícola golpeó directamente la cabeza del conductor del automóvil y le provocó la decapitación, causándole la muerte en el acto. La autopsia posterior confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

El conductor del tractor quedó detenido

Tras el accidente, el joven que manejaba el tractor fue aprehendido por orden judicial y alojado inicialmente en una comisaría de Miramar. En las últimas horas fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes de la investigación indicaron que, si bien Rulín tenía licencia de conducir, no contaba con habilitación para manejar ese tipo de maquinaria agrícola.

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Además, este martes fue indagado por el fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI de Delitos Culposos de Mar del Plata, aunque el acusado decidió negarse a declarar.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor”, una figura que contempla penas más severas debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El fiscal también solicitó a la Justicia de Garantías que la aprehensión sea convertida formalmente en detención mientras avanza la investigación.

La circulación nocturna de maquinaria agrícola está prohibida

En paralelo, los investigadores remarcaron que el artículo 62 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola sobre rutas, además de restringirla en situaciones de niebla u otras condiciones de baja visibilidad.

En su redacción, el artículo mencionado señala que "la maquinaria especial que transite por la vía pública, debe ajustarse a las normas del Capítulo precedente en lo pertinente y hacerlo de día, sin niebla, prudentemente, a no más de 30 km/h, a una distancia de por lo menos cien metros del vehículo que la preceda y sin adelantarse a otro en movimiento".

Además, agrega que "si el camino es pavimentado o mejorado, no debe usar la calzada siempre que sea posible utilizar otro sector".

Ese punto será clave para determinar las responsabilidades penales del conductor del tractor y establecer si existieron irregularidades en la circulación del vehículo rural al momento del choque.