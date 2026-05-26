Fiebre por el álbum del Mundial 2026: el tierno gesto de una mamá que conmovió en todas las redes sociales

La mujer no tenía dinero para comprar el álbum de la Copa del Mundo a su pequeño hijo, pero eso no impidió que ella cumpliera el sueño del pequeño.

El enorme gesto de una mamá que se volvió viral en TikTok.

La pasión por el fútbol y el amor de una madre lograron conmover a miles de personas en redes sociales cuando una mujer se las ingenió para cumplir el sueño de su pequeño hijo: tener el álbum del Mundial 2026 . La historia fue compartida en TikTok por la usuaria acostaanabela358 y rápidamente se volvió viral por el enorme gesto de amor hacia el pequeño.

A través de su cuenta, la joven madre mostró cómo decidió fabricar completamente a mano un álbum del Mundial para su hijo, luego de no poder comprar el original ni las tradicionales figuritas. Cabe recordar que el valor del mismo ronda los 20 mil pesos y que para alguien que vive día a día con el dinero justo, es muy difícil de alcanzar. Además, las figuritas, tienen un valor adicional de entre $2000 y $2500.

“Mi hijo quiere el álbum del Mundial y no tengo plata” , escribió la mujer en el primer video que publicó en la plataforma.

Lejos de resignarse, tomó tijeras, hojas, lápices de colores y mucha creatividad para intentar que su hijo pudiera vivir la experiencia mundialista como cualquier otro chico.

album figuritas casero 2

Un álbum artesanal hecho con amor

En los videos que compartió, se puede ver cómo la madre armó manualmente las páginas del álbum y también creó sobres caseros para simular la apertura de figuritas. La mujer contó además con la ayuda de la tía del niño, quien colaboró para completar el proyecto familiar.

El segundo video muestra al pequeño completamente feliz mientras recorre las páginas del álbum casero, donde aparecen las figuritas dibujadas y pegadas una por una. Sin embargo, el momento más emocionante llegó en la tercera publicación.

La reacción cuando le salió la figu de Messi

La emoción al encontrar la figurita de Messi

En el último video viralizado se observa la reacción del niño al abrir uno de los sobres y encontrar la figurita de Lionel Messi.

La felicidad del pequeño emocionó a miles de usuarios que rápidamente llenaron la publicación de comentarios y mensajes de apoyo para la familia.

Muchos destacaron no solamente la creatividad de la madre, sino también el enorme esfuerzo que hizo para que su hijo pudiera disfrutar de algo tan simple y especial como completar un álbum del Mundial.

El video se volvió viral en TikTok

La historia generó miles de reproducciones y reacciones en redes sociales, donde cientos de personas se sintieron identificadas con el esfuerzo cotidiano de muchas familias para intentar cumplir los sueños de sus hijos.

Sólo en Tik Tok, entre las tres publicaciones, ya reunió 5 millones de reproducciones, casi 300 mil likes y más de 5 mil comentarios. Sin dudas, la inocencia y anhelo de un niño, sumado al amor y la creatividad de la madre, lograron emocionar a millones de personas y sin dudas, regalarle una sonrisa al pequeño que nunca olvidará.