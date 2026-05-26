Mundial 2026: neuquinos revelan sus cábalas y promesas a dos semanas del inicio de la Copa
El streaming LM Neuquén en vivo realizó una consulta en las calles de la ciudad para medir el clima previo a la Copa del Mundo.
A solo dos semanas del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, los neuquinos comienzan a expresar sus cábalas y promesas de cara a la participación de la Selección Argentina en la competencia. El streaming LM Neuquén en vivo realizó salidas a la calle para medir el termómetro del clima mundialista .
Según las consultas realizadas a vecinos de la capital neuquina, existe interés por el torneo, aunque de manera más relajada que en ediciones anteriores. "Haber ganado el último Mundial quizás nos sacó esa expectativa y esa manija de decir 'es esta, la tenemos que ganar'", expresaron en el relevamiento periodístico. Sin embargo, se detectó que ya hay gente pensando en cábalas y promesas para acompañar al equipo nacional.
Uno de los datos que surgió de las entrevistas callejeras es que pocos neuquinos conocen la composición del grupo de Argentina en esta edición ampliada del Mundial. El equipo albiceleste enfrentará a Argelia, Jordania y Austria en la primera fase, aunque este dato parece no estar tan presente en la memoria de los hinchas como ocurrió en Qatar 2022.
La nueva camiseta de la Selección argentina
En paralelo a la consulta sobre el clima mundialista, se presentó la nueva camiseta oficial que utilizará la Selección Argentina durante el torneo.
El modelo titular mantiene las tradicionales franjas albicelestes con detalles texturizados y un parche especial que le otorga un distintivo particular. La camiseta alternativa será de color negro con ribetes celestes y azules, en un diseño que recuerda a los colores nacionales.
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