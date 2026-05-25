España presentó la lista definitiva para el mundial con una figura particular y el fin de una marca histórica

La Selección española presentó la lista de 26 jugadores con un video particular que se volvió viral. Quiénes son los convocados por De la Fuente.

La Selección española de fútbol presentó la lista definitiva de los jugadores que irán al mundial 2026 , a jugarse dentro de 17 días en Estados Unidos, México y Canadá, con un video publicado en sus redes sociales y protagonizado por una figura particular que sorprendió a nivel mundial.

No solo la puesta en escena fue uno de los temas por los cuales se viralizó la convocatoria hecha por el entrenador Luis De la Fuente, sino hay una marca histórica que se rompió por decisión del DT. Hay un club que siempre aportaba jugadores al seleccionado y esta vez no recibió convocatorias.

Históricamente la Federación Española de Fútbol elige a distintos a distintos personajes de la cultura como cantantes, actores, entre otras personalidades destacadas del país para presentar a los jugadores. Esta vez, la figura llamó la atención: fue el rey Felipe VI el encargado de ponerle voz al video donde se anunciaron los 26 futbolistas elegidos.

En una puesta donde se representan distintos trabajos de la sociedad española, queriendo involucrar a la sociedad como parte del sueño de conseguir el título más codiciado a nivel mundial, el monarca dijo: "Porque la Selección española no solo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quiénes cuidan las calles y cuidan de nosotros”, dijo y continuó haciendo referencia a diversos trabajos en el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2058860126920913280&partner=&hide_thread=false Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

"Cuando juega nuestra Selección, jugamos todos", cerró en su relato el monarca para darle paso a los nombres que fueron convocados en el listado.

Los 26 de España para el Mundial

Arqueros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona).

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Eric García (Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mediocampistas: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid) y Mikel Merino (Arsenal).

Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) y Lamine Yamal (Barcelona).

Luis de la fuente España

La marca histórica que se rompió en la convocatoria de España

Ya conocida la convocatoria, se confirmó que no habrá jugadores del Real Madrid en el listado, algo que nunca había sucedido en la historia de España en las distintas citas ecuménicas. A diferencia de España, otras selecciones sí convocaron futbolistas del merengue.

Los partidos que se le vienen a España