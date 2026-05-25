Lunes perfecto para los tenistas argentinos en el Roland Garros.

Los tres representantes nacionales que se presentaron hoy debutaron con triunfo en el segundo Grand Slam de la temporada.

La Legión argentina de tenis en Roland Garros completó una jornada perfecta sobre el polvo de ladrillo parisino, logrando un pleno de victorias. Los tres representantes que saltaron a la cancha este lunes consiguieron destrabar debuts complejos y sellaron sus pasajes a la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada, extendiendo las buenas sensaciones que se habían iniciado durante el fin de semana en el complejo de Bois de Boulogne.

Mariano Navone (38°) fue el encargado de abrir la racha positiva con una actuación sumamente sólida frente al estadounidense Jenson Brooksby (63°). El oriundo de 9 de Julio impuso condiciones desde el arranque y resolvió el pleito en sets corridos con un triple 6-4, mostrando una gran regularidad en los momentos clave del partido. Con este triunfo, Navone ya puso la cabeza en su próximo compromiso del miércoles, donde se medirá ante el checo Jakub Mensik (27°) con horario aún por definir.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (59°) debió sortear un estreno de alta tensión ante otro rival norteamericano, Emilio Nava (94°). El encuentro tuvo un punto de quiebre fundamental en el primer set, el cual se estiró hasta un maratónico tiebreak que el argentino logró adjudicarse por 12-10; a partir de allí, Ugo Carabelli soltó su juego y terminó redondeando la victoria con parciales de 6-2 y 6-3 para avanzar a la siguiente etapa, donde tendrá un duro compromiso ante el ruso Andrey Rublev (13°).

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El cierre de la jornada perfecta llevó la firma de Francisco Cerúndolo (26°). El mayor de los hermanos comenzó con un andar arrollador frente al peligroso neerlandés Botic van de Zandschulp (55°), pero el partido se le complicó tras ceder el tercer parcial en un ajustado tiebreak. Lejos de amargarse, Cerúndolo recuperó la intensidad en el cuarto capítulo y terminó sellando su clasificación con un marcador definitivo de 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4.

Lo que se viene este martes

La jornada del martes en Roland Garros abrirá temprano para los argentinos con la presentación de Facundo Díaz Acosta (150º) frente al chino Zhang Zhizhen (224º), seguida de inmediato por el esperado duelo 100% nacional entre Sebastián Báez (65º) y Román Burruchaga (66º). Más tarde, completarán la primera ronda Juan Manuel Cerúndolo (56º) ante el británico Jacob Fearnley (123º) y Francisco Comesaña (114º) frente al estadounidense Ethan Quinn (50º).

Recordemos que en el cuadro femenino, nuestra única representante, Solana Sierra (64° del mundo), ganó su primer partido en el cuadro principal de Roland Garros. La mejor argentina del ranking mundial y venció a Emma Raducanu (37°) por 6-0, 7-6 (4) tras casi dos horas de juego en la Cancha 13, que también fue testigo del triunfo de Thiago Tirante y de la derrota de Tomás Etcheverry. El desarrollo del partido fue completamente diferente si comparamos el primer set con el segundo.

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El cuadro de París le presenta un nuevo escollo complicado a Sierra. Su próxima rival será Jasmine Paolini (13°), tenista italiana que viene de vencer en la primera ronda a la ucraniana Dayana Yastremska. Se estarán enfrentando en la jornada del miércoles.