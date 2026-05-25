¿Otra vez baja? Cavani encendió las alarmas en Boca nuevamente.

Boca se entrenó este lunes pensando en el partido clave ante Universidad Católica del próximo jueves a las 21:30 en La Bombonera por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores . Además de empezar a conformar el once, la idea de Claudio Úbeda era que Edinson Cavani realizara fútbol a la par de sus compañeros con el objetivo de que formara parte de la lista de convocados para el duelo trascendental ante el conjunto chileno.

Sin embargo, el uruguayo apenas pudo jugar 15 minutos antes de que reaparecieran los problemas en su espalda y, a falta de tres días para el encuentro, tiene chances de volver a quedar afuera de los convocados por el Sifón.

El cuerpo técnico pretendía probar tanto a Cavani como a Carlos Palacios, dos jugadores que se perdieron casi todo -o todo, en el caso del chileno- el primer semestre y podían reaparecer para la última lista de convocados de la primera parte del año, nada menos que en un partido con tintes de final, ya que Boca está obligado a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores.

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El mediapunta respondió correctamente y hay chances de que forme parte del banco de suplentes el próximo jueves, pero el uruguayo jugó apenas 15 minutos y le reaparecieron los dolores lumbares que lo tienen a maltraer desde fines del año pasado. Más allá de que los médicos descartaron una lesión en este caso, los dolores son muy fuertes e impiden la práctica del deporte con normalidad.

El flojo semestre de Cavani en Boca

En lo que va del 2026, Edinson Cavani disputó apenas dos partidos: ante Platense y Racing, el 15 y 20 de febrero, por la fase regular del Torneo Apertura. Luego del duelo ante la Academia, comenzó un nuevo tratamiento para tratar su lumbalgia. “Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos”, había contado Marcelo Delgado, director deportivo de la institución, a fines de marzo.

Con 39 años, con contrato hasta fin de año y una prolongada inactividad, todo indica que Cavani está atravesando sus últimos meses como jugador de Boca. A pesar de esto, su intención es regresar en plenitud y poder ayudar al equipo.

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Más allá de que no iba a ser titular, si se confirma la ausencia del uruguayo en la lista de convocados de Úbeda se suma un nuevo conflicto en el ataque Xeneize. A las lesiones de Adam Bareiro y Miguel Merentiel -a quien esperarán hasta último momento- se le sumaría la falta de Cavani, dejando diezmada una posición clave para un partido en el que Boca necesita goles. En la práctica de hoy el Sifón probó a Exequiel Zeballos como acompañante de Milton Giménez y la única alternativa en esa posición sería Ángel Romero.