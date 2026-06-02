Fuerte choque en la Ruta 7: dos autos terminaron destruidos en un cruce complicado

El impacto ocurrió durante la mañana, con la calzada todavía mojada por la lluvia. Vecinos advierten de la falta de iluminación en la zona.

Un fuerte choque entre dos autos generó preocupación en las últimas horas, sobre la Ruta 7 , en un sector de alto tránsito entre Centenario y Neuquén. Aunque los vehículos quedaron con daños importantes, las primeras asistencias indicaron que sus ocupantes sufrieron golpes y fueron revisados de manera preventiva por personal de salud.

El siniestro ocurrió este martes, minutos después de las 7, sobre la mano que va desde Centenario hacia Neuquén , a la altura del cruce de la estación Puma. A esa hora, la calzada todavía permanecía mojada como consecuencia de la lluvia registrada durante la madrugada y las primeras horas del día.

Los vehículos involucrados fueron un Ford Focus III tipo sedán y un Chevrolet Agile. Tras el impacto, ambos rodados terminaron a un costado de la ruta, con roturas visibles y señales de un choque de fuerte intensidad.

El Focus fue el que quedó con el frente completamente afectado. Además, por la violencia del golpe, se activaron los airbags del vehículo. El otro auto también presentaba daños importantes, aunque ambos quedaron fuera de la zona principal de circulación.

Alrededor de media hora después del choque, personal policial trabajaba en el lugar para ordenar la situación y relevar los primeros datos del hecho. También fue convocada una ambulancia, con el objetivo de asistir preventivamente a los ocupantes de los vehículos.

Choque en la Ruta 7 02-06 Gentileza Centenario Digital

Según la información inicial, las personas que viajaban en los autos sufrieron golpes, aunque no se informó en un primer momento sobre heridas de gravedad. De todos modos, fueron revisadas por personal de salud para descartar lesiones de mayor consideración.

Un cruce señalado por los vecinos

Pese a la magnitud del impacto y al estado en que quedaron los vehículos, el tránsito sobre la Ruta 7 no se vio afectado de manera significativa. La circulación continuó con normalidad, aunque algunos automovilistas disminuían la velocidad al pasar por el sector y observar los autos dañados a un costado del camino.

La situación se registró en un horario de mucho movimiento vehicular, en especial por la circulación habitual de personas que se trasladan desde Centenario hacia la capital neuquina por motivos laborales o escolares.

Vecinos de la zona remarcaron que el cruce donde ocurrió el choque es un punto de alta siniestralidad. Aseguran que allí se han registrado otros incidentes viales y que el tránsito suele ser intenso, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Además, advirtieron sobre un problema que consideran clave: la falta de iluminación. Según señalaron, en ese sector hay más de siete luminarias que actualmente no funcionan, lo que reduce la visibilidad y complica aún más la circulación, sobre todo durante la madrugada, la mañana temprano o en días de lluvia.

Choque en Ruta 7- estación de servicio Puma 02/06/2026 Gentileza Centenario Digital

La calzada mojada, la falta de iluminación y el intenso movimiento de vehículos de la hora pico complican la circulación en ese tramo de la Ruta 7.

Mientras se aguardaban mayores precisiones sobre la mecánica del choque, la intervención policial y sanitaria permitió asistir a los ocupantes y mantener la circulación sin interrupciones importantes.