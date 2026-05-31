El lago Ñorquinco, con la naturaleza intacta en el corazón del Circuito Pehuenia

El paradisíaco sitio de la provincia de Neuquén se encuentra a 55 kilómetros de Aluminé. Sus bosques de coihues, ñires y araucarias no dejan de sorprender.

Primero aparecen los pehuenes. Después el camino se vuelve más lento. Y finalmente llega el lago. Apenas uno deja atrás el asfalto y comienza a internarse por el Circuito Pehuenia , la velocidad pierde sentido. Los pehuenes aparecen como centinelas antiguos a la vera del camino y la cordillera empieza a imponer otro ritmo. Más lento. Más profundo.

A unos 55 kilómetros de Aluminé , el lago Ñorquinco espera escondido entre bosques de coihues, ñires y araucarias. Sus aguas transparentes reflejan el cielo con una quietud que parece imposible en estos tiempos de apuro permanente. Quizás por eso quienes llegan hasta aquí suelen bajar la voz sin darse cuenta.

En Ñorquinco el protagonista no es el ruido. Es el viento entre las ramas. El murmullo del río Nompehuén. El golpe del agua en las cascadas Gman Mapu Newen Folil y Coloco. El canto de los pájaros que sobrevuelan la costa. La naturaleza componiendo una música que no necesita parlantes.

Ingreso al Parque Nacional Lanín

La margen sur del lago constituye una de las puertas de ingreso al Parque Nacional Lanín. Desde allí parten senderos que conducen hacia cascadas, miradores y rincones donde la cordillera parece conservar intacta una parte de su misterio.

Pero Ñorquinco también es una forma de habitar el territorio.

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El Ecocamping que funciona junto al lago propone una experiencia distinta, basada en el respeto por el ambiente y la convivencia con el entorno.

Aquí la separación de residuos forma parte de la rutina cotidiana, la huerta orgánica se convierte en un espacio de aprendizaje para los más chicos y el aroma del pan horneado en barro acompaña las tardes junto al agua. No es casual.

Quienes sostienen este lugar entienden que conservar no es solamente proteger. También es enseñar. Compartir. Ayudar a comprender por qué este paisaje merece ser cuidado. Tal vez por eso Ñorquinco deja una sensación difícil de explicar cuando llega la hora de partir.

El recuerdo de un lago hermoso

Es la certeza de que todavía existen lugares donde la naturaleza marca el ritmo, donde el silencio tiene sonido propio y donde la Patagonia sigue recordándonos que hay otra manera de estar en el mundo.

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Para llegar desde Aluminé se accede por la Ruta Provincial 23 y luego por la Ruta Provincial 11, atravesando el área de Pulmarí. Se recomienda consultar previamente el estado de los caminos.

Como paradas turísticas, se recomiendan las cascadas Gman Mapu Newen Folil y Coloco, los senderos interpretativos, la observación de flora y fauna y los atardeceres sobre el lago.

Los visitantes tienen la opción de alojarse en el Ecocamping Ñorquinco, sobre la costa norte del lago, con servicios de camping, dormis y propuestas de educación ambiental.

Convocatoria a cocineros

La agrupación de cocineros profesionales La Ruta de la Gastronomía Neuquina será convocada por la comisión de Producción, Industria y Comercio (E) de la Legislatura de Neuquén, como parte del proyecto que declara de interés legislativo su labor.

Según explicó la titular del cuerpo y autora de la propuesta que destaca su actividad, Carina Riccomini (Juntos), la agrupación está constituida por chefs y cocineros distinguidos como embajadores de la gastronomía neuquina por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia.

Se trata de profesionales de distintos puntos de la provincia que decidieron crear un espacio de promoción de platos regionales a partir de productos y técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural neuquino, tales como el chivito norteño, la trucha, el cordero, el ciervo, el piñón, los hongos de pino, los frutos silvestres, los vinos patagónicos, quesos, mieles y demás producciones autóctonas.