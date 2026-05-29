BPN lanzó promociones imperdibles para los clientes en la previa al Mundial 2026

La campaña incluye beneficios en electrónica, informática, indumentaria deportiva y cotillón. De qué se trata y hasta cuándo dura.

En la previa al inicio del Mundial 2026 , el Banco Provincia del Neuquén (BPN) presentó una promoción especial . La misma fue pensada con el objetivo de “acompañar el consumo en una amplia variedad de rubros vinculados a este evento”.

La propuesta entrará en vigencia desde el 1 hasta el 8 de junio en todos los comercios adheridos del territorio. La misma incluye beneficios en electrónica, informática, indumentaria deportiva y cotillón.

Desde el BPN invitaron a todos sus clientes a “prepararse para vivir una nueva edición del Mundial, renovando equipamiento, actualizando tecnología y accediendo a indumentaria deportiva para disfrutar cada encuentro”.

Durante el período que duren las promociones, aquellos que realicen sus compras con tarjeta de crédito Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10 % de reintegro sin tope.

Además, quienes usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BPN contarán con la posibilidad de financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés.

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Cuáles son los rubros adheridos

La promo mundialista del Banco Provincia del Neuquén alcanza a distintos sectores comerciales. Entre los más destacados se encuentran electrónica y computación, indumentaria deportiva y cotillón, en sintonía con la demanda de productos asociados al torneo de fútbol.

Desde la entidad explicaron que los beneficios incluyen tanto las operaciones realizadas en comercios físicos como a través de BPN Pagos. De esta manera, se garantiza un acceso ágil y cómodo a las ofertas.

Esta propuesta forma parte de las acciones que el banco impulsa para fortalecer el comercio local, incentivar el consumo y acompañar a las familias neuquinas con herramientas de financiación accesibles.

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Dónde consultar

Para conocer el listado completo de comercios adheridos y las condiciones de la promoción, se puede consultar el sitio oficial www.bpn.com.ar. Asimismo está disponible el canal oficial de Instagram @bancoprovincianeuquen, donde se comparten novedades, promociones vigentes y beneficios exclusivos de manera permanente.

Aquellos clientes que aún no cuenten con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén pueden solicitarlas de manera simple y rápida, tanto de forma online como en sucursales, y comenzar a disfrutar de todos los beneficios que ofrece la entidad.

BPN

Promo en combustibles: cómo funciona

Además, el BPN recordó que continúan vigentes los beneficios para ahorrar en combustible durante toda la semana. En primer lugar, se encuentra la promoción conjunta entre YPF y el banco neuquino, en la que se puede ahorrar hasta un 20% cargando miércoles y sábados y abonando con Visa y Mastercard de BPN a través de la App YPF.

Con esta promo, YPF y BPN consolidan una propuesta integral orientada a potenciar el ahorro y acompañar el consumo diario en toda la provincia.

La promoción contempla un tope de reintegro de hasta 20.000 pesos mensuales y, en el caso de nuevos usuarios de la App YPF, es importante tener en cuenta que podrán utilizar el beneficio a partir de las 24 horas de su registro.

Además, los martes se puede ahorrar hasta un 25% abonando con tarjetas premium Visa y Mastercard de BPN en cualquier estación de servicio del país.