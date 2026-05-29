Brote de varicela en una escuela de Neuquén: casi 20 contagios y suspensión de clases

Se trata de un establecimiento del barrio Gregorio Álvarez. Los casos comenzaron en una división y se propagó al resto por lo que suspendieron las actividades.

La aparición de un brote de varicela en la EPET 3 de Neuquén obligó a suspender las clases presenciales en toda la institución, luego de que se detectaran casi 20 casos entre estudiantes de distintos cursos. Las autoridades educativas y sanitarias trabajan de manera conjunta para monitorear la situación y evitar que la enfermedad continúe propagándose.

La situación comenzó a encender las alarmas a principios de esta semana, cuando se registraron los primeros casos entre alumnos de primer año. Con el correr de los días, el número de contagios fue creciendo y alcanzó a estudiantes de otros cursos, lo que llevó a tomar medidas preventivas más amplias.

El vocal de Rama Media y Técnica por el Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación (CPE), Gastón Arana, explicó a LM Neuquén que los primeros diagnósticos aparecieron entre el martes y el miércoles y que inicialmente los casos estaban concentrados en un solo curso.

varicela

"Todo comenzó a principio de esta semana. Hasta ese momento había comenzado en un solo primer año, donde actualmente hay 15 contagiados, aunque no todos cuentan todavía con certificado médico", señaló.

Según detalló, los primeros casos se registraron en el curso de 1° C. Frente a esa situación, las autoridades educativas dispusieron inicialmente la suspensión de las actividades únicamente para ese grupo de estudiantes. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente.

"Hace dos días comenzó también en un segundo año, donde aparecieron otros casos. Hoy tenemos alrededor de 18 contagios detectados", indicó Arana.

Ante el aumento de los diagnósticos y la posibilidad de que la enfermedad siguiera extendiéndose dentro del establecimiento, se resolvió ampliar la medida preventiva de suspensión de clases a toda la comunidad educativa.

Consejo Provincial de Educación Neuquén_01.jpg

"Las clases se suspendieron primero en 1° C y desde hoy en toda la escuela hasta el lunes. La idea es evitar el contacto entre los estudiantes porque es la principal forma de transmisión", explicó.

La EPET 3 está ubicada en el barrio Gregorio Álvarez, en el oeste de la ciudad de Neuquén, y cuenta con una importante matrícula de estudiantes que asisten diariamente a sus instalaciones. Incluso además tiene otros establecimientos educativos cercanos.

Los casos confirmados

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron oficialmente la existencia del brote y precisaron que se trata de una situación que ya es seguida por los equipos de epidemiología.

A través de un comunicado, informaron que hasta el momento la escuela presentó las certificaciones médicas correspondientes que acreditan formalmente 10 casos positivos de varicela.

Vacunas. Niños El Ministerio de Salud recomienda que los niños completen el calendario de vacunación antes del comienzo de clases para evitar enfermedades.

La mayoría de ellos corresponden a estudiantes de primer año, mientras que dos pertenecen a un segundo año. No obstante, el relevamiento realizado durante las últimas horas permitió detectar otros alumnos con síntomas compatibles con la enfermedad y también la sospecha de nuevos casos en un tercer año.

Por esa razón, el número total de estudiantes afectados podría ser superior al de los diagnósticos oficialmente certificados. Desde Salud aclararon que varios alumnos presentan síntomas característicos, aunque todavía no cuentan con una evaluación médica que permita confirmar el cuadro.

Una vez notificada la situación, se activó un trabajo coordinado entre la Dirección Provincial de Educación Técnica y los equipos sanitarios, describieron. El ministerio de Salud informó que se dio intervención inmediata al Centro de Salud Progreso, que corresponde al área programática de la escuela, y también a Epidemiología provincial.

Además, se realizó una investigación de contactos estrechos para analizar posibles riesgos dentro de los entornos familiares de los estudiantes afectados. Según se indicó, en los casos relevados se constató que los menores considerados contactos estrechos tenían completos sus esquemas de vacunación.

Varicela (4)

También se efectuó un monitoreo especial para detectar la presencia de convivientes considerados de riesgo, como mujeres embarazadas o personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

De acuerdo con la evaluación realizada por los profesionales, no fue necesario adoptar medidas médicas extraordinarias ni de emergencia. Mientras tanto, el seguimiento epidemiológico continuará durante los próximos días para determinar si aparecen nuevos contagios.

Una situación poco frecuente

El funcionario del CPE reconoció que se trata de un episodio inusual dentro del sistema educativo provincial y aseguró que no existen antecedentes recientes de una situación similar, al menos durante la actual gestión.

"Es un caso muy particular. Por suerte no nos ha pasado en lo que va de esta gestión. No tenemos registro de algo semejante en otras escuelas", sostuvo.

El funcionario destacó además que, hasta el momento, no se detectaron contagios en establecimientos educativos vecinos, a pesar de que la EPET 3 comparte cercanía geográfica con otras instituciones.

estudiantes-secundarios-aula-educacion.jpg Diferentes proyectos ingresaron en la Legislatura de Río Negro apuntando a modificar el estatuto docente en la provincia. (Foto: archivo)

Respecto al origen del brote, indicó que todavía no existen precisiones. "No sabemos si algunos estudiantes no tenían las vacunas o cuál fue exactamente el punto de partida. Eso forma parte de las investigaciones que llevan adelante los equipos de salud", señaló.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que la varicela tiene un período de incubación relativamente prolongado. Según explicaron la enfermedad puede seguir generando nuevos casos incluso después de que se hayan detectado los primeros contagios.

"El contagio tiene una ventana de aproximadamente 21 días. Eso significa que podrían aparecer nuevos casos durante las próximas semanas", explicaron.

Por ese motivo, tanto Educación como Salud mantendrán un seguimiento permanente de la comunidad educativa para detectar rápidamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

EPET 3 - GREGORIO ALVAREZ (3)

"Esperamos que las medidas adoptadas sean suficientes y que no tengamos más contagios, pero hay que seguir observando la evolución de la situación", agregó.

Por qué se suspendieron las clases

Desde el CPE aclararon que la suspensión de actividades presenciales fue una decisión excepcional. Arana señaló que la política general del organismo es evitar la interrupción de las clases siempre que sea posible y aplicar medidas focalizadas cuando aparecen situaciones sanitarias puntuales.

"Nosotros tratamos todo el tiempo de no suspender las clases. De hecho, cuando llegó el primer caso, la directora de nivel consideró que alcanzaba con suspender únicamente el curso afectado", explicó.

Sin embargo, la aparición de nuevos contagios en otros años obligó a revisar la estrategia. La decisión final fue suspender temporalmente las actividades presenciales para reducir al mínimo los contactos entre estudiantes y cortar la cadena de transmisión.