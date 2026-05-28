Del laboratorio al Rectorado: quién es Christian Lopes, el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

Investigador del CONICET, docente desde hace más de 25 años y primera generación universitaria de su familia. Propone una universidad más cercana a la región.

La Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ) eligió a sus nuevas autoridades y, a partir del 12 de junio próximo, estará conducida por Christian Lopes , un docente, investigador y funcionario universitario que construyó toda su trayectoria profesional dentro de la institución y que llega al Rectorado después de más de 25 años de trabajo académico.

Doctor en Biología , investigador independiente del CONICET y actual secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la UNCo , Lopes se convirtió en una de las figuras emergentes de la política universitaria regional tras encabezar la fórmula ganadora de las elecciones, junto a Lorena Higuera, elegida como vicerrectora.

Su historia está profundamente ligada a la UNCo. No solo porque cursó allí sus estudios superiores, sino porque toda su carrera profesional se desarrolló dentro de la institución que ahora tendrá la responsabilidad de conducir.

Lista 1- UNCo- Lopes- Higuera- rector Christian Lopes y Lorena Higuera, rector y vicerrectora de la UNCo electos. Gentileza UNCo

A sus 50 años, Lopes representa una generación de profesionales formados íntegramente en la Patagonia. Nació en Allen, Río Negro, y fue el primer integrante de su familia en acceder a estudios universitarios. "Soy primera generación de universitarios", destacó al repasar su historia personal.

Su vínculo con la UNCo comenzó en Bariloche, donde cursó la Licenciatura en Ciencias Biológicas en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB). Sin embargo, parte de su formación transcurrió en Neuquén, ciudad a la que se trasladó durante el último tramo de la carrera y donde finalmente desarrolló su actividad profesional.

Del laboratorio a la conducción universitaria

Mucho antes de ocupar cargos de gestión, la vida de Lopes transcurría entre aulas, laboratorios e investigaciones científicas. Apenas terminó la carrera comenzó simultáneamente dos caminos que marcaron su vida profesional: la docencia universitaria y la investigación científica.

"Entré a la vez como becario del CONICET y como ayudante de la universidad. Desde 1999 soy docente y becario", precisó a LM Neuquén. En aquellos años se incorporó a grupos de investigación vinculados al estudio de microorganismos, un campo que se convirtió en su especialidad.

Aunque se graduó como biólogo, gran parte de su trabajo científico estuvo centrado en las levaduras y sus aplicaciones biotecnológicas.

UNCO - Elecciones (7) Claudio Espinoza

Desde Neuquén integró equipos que investigaban microorganismos asociados a la producción regional de vinos y sidras, una línea de trabajo que con el tiempo logró reconocimiento académico y resultados concretos para la industria.

"Trabajamos en biotecnología asociada a procesos de fermentación, vinos, sidras y la diversidad biológica de las levaduras en esos ambientes", explicó.

Las investigaciones desarrolladas por el equipo permitieron identificar y estudiar cepas regionales con potencial productivo, además de profundizar en aspectos genéticos y biotecnológicos de estos microorganismos. Incluso algunos de esos desarrollos llegaron a trascender el ámbito científico.

"Hicimos algunas sidras con las levaduras que desarrollamos en el laboratorio y se comercializaron", contó.

SFP Candidato a rector UNCo (2) Sebastián Fariña Petersen

El objetivo era generar bebidas con características propias de la Patagonia, aprovechando la diversidad biológica presente en la región.

Mientras avanzaba en sus investigaciones, Lopes también consolidaba su carrera docente. Se desempeñó en la cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas y posteriormente se incorporó a la Facultad de Ciencias Agrarias, donde actualmente es profesor adjunto regular de Microbiología Agrícola.

Paralelamente desarrolló su carrera dentro del CONICET. Fue becario doctoral y posdoctoral, ingresó a la carrera de investigador científico en 2007 y desde 2017 ocupa la categoría de Investigador Independiente, función que actualmente mantiene bajo licencia debido a sus responsabilidades de gestión.

Un hombre de la universidad

Aunque hoy es una figura conocida dentro de la política universitaria, Lopes asegura que durante gran parte de su carrera no imaginó ocupar cargos de conducción.

Su participación en la vida institucional comenzó a través de los órganos colegiados de gobierno de la universidad. Fue consejero directivo y consejero superior en distintas oportunidades, además de desempeñarse entre 2012 y 2017 como vicedirector del PROBIEN, el instituto de investigaciones biológicas y ambientales de doble dependencia entre la UNCo y el CONICET. El salto definitivo a la gestión llegó en 2020.

Ese año fue convocado para asumir como secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional durante la gestión encabezada por la rectora Beatriz Gentile.

"Cuando me propusieron ser secretario de Planeamiento lo dudé porque no era algo que venía haciendo", reconoció. Sin embargo, la experiencia terminó modificando sus perspectivas.

SFP Candidato a rector UNCo (3) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

Según explicó, esos años le permitieron conocer en profundidad el funcionamiento de la universidad, sus fortalezas y también los problemas estructurales que enfrenta la institución.

"Me permitieron conocer a la universidad en su conjunto y me dieron ganas de resolver muchos de los problemas que tenemos", afirmó.

Desde esa secretaría impulsó algunos de los procesos institucionales más importantes de los últimos años, entre ellos la evaluación institucional y el diseño de una nueva estructura orgánica funcional para la universidad, una discusión largamente postergada que finalmente fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior.

La universidad que propone

Lopes planteó la necesidad de profundizar el vínculo de la universidad con el territorio y ampliar la presencia institucional en localidades donde históricamente la UNCo tuvo escasa presencia.

"Queremos una universidad más cerca de la gente de Río Negro y Neuquén", sostuvo. Entre los objetivos de la nueva gestión figura consolidar la expansión de la oferta académica hacia distintos puntos de ambas provincias, una estrategia que comenzó a desarrollarse en los últimos años mediante sedes y extensiones áulicas en diferentes localidades.

El futuro rector destacó especialmente el trabajo realizado en la Línea Sur rionegrina y en el norte neuquino, además de la presencia universitaria en ciudades como Cutral Co, Plaza Huincul y Junín de los Andes.

Para Lopes, uno de los desafíos será garantizar que los estudiantes que cursan en esos espacios tengan las mismas oportunidades que quienes estudian en las sedes históricas de Neuquén, Cipolletti o Bariloche.

SFP Estudiantes UNCo (3) Sebastián Fariña Petersen

También considera necesario ampliar las propuestas mediadas por tecnología y fortalecer carreras cortas vinculadas a las demandas laborales actuales. "Los estudiantes están eligiendo carreras con salida laboral y formatos más flexibles", indicó.

La gestión de Lopes comenzará además en un escenario complejo para las universidades públicas, marcado por los reclamos presupuestarios y la incertidumbre sobre el financiamiento del sistema.

Ante ese panorama, adelantó que la UNCo mantendrá una participación activa dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que reúne a todos los rectores del país.

SFP Candidato a rector UNCo (1) Christian Lopes Sebastián Fariña Petersen

"Vamos a participar de las discusiones a través del CIN y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", afirmó. Pero más allá de la cuestión presupuestaria, el nuevo rector sostiene que otro de los desafíos será fortalecer la convivencia interna en un contexto social atravesado por tensiones y conflictos.

"Hay que trabajar para mejorar el clima laboral y generar espacios de escucha para docentes, no docentes y estudiantes", planteó.