Provincia acelera las escrituras de lotes y planes de viviendas en Neuquén: las localidades

Rolando Figueroa firmó escrituras, transferencias y acuerdos con municipios y organismos públicos para avanzar en la entrega de títulos de propiedad.

La provincia de Neuquén continúa avanzando con un amplio plan de regularización de tierras que busca otorgar seguridad jurídica a familias, productores, municipios y empresas. El miércoles pasado, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la firma de escrituras, transferencias y acuerdos que permitirán seguir ordenando la situación dominial de miles de hectáreas distribuidas en todo el territorio provincial.

Detrás de cada firma hay un objetivo concreto: que quienes viven, producen o invirtieron en un terreno puedan finalmente obtener el título de propiedad que les garantice derechos plenos sobre esas tierras.

Durante la jornada del miércoles se firmaron escrituras para 51 lotes en Las Ovejas y 44 en Rincón de los Sauces, además de regularizaciones territoriales en Andacollo y otras localidades. También se concretaron transferencias de inmuebles destinados a escuelas y empresas radicadas en el Parque Industrial Neuquén.

Escrituras viviendas Figueroa (1)

La escribana general de Gobierno, Laura Miranda, explicó que muchas de estas regularizaciones surgen de expedientes históricos que permanecieron pendientes durante décadas.

Viviendas y lotes en Neuquén: el plan de regularización

“Con la visita de todos los intendentes que hemos tenido durante la semana, aprovechamos, porque el señor gobernador nos indicó, a avanzar sistemáticamente en el otorgamiento de títulos a los municipios con decretos históricos y expedientes que datan desde 1987 en adelante”.

En ese sentido, la funcionaria detalló que la Provincia transfirió tierras al municipio de Andacollo para permitir la regularización de un importante sector de quintas y que también avanzó con la escrituración de lotes en Rincón de los Sauces.

Según explicó, estas acciones son fundamentales porque constituyen el paso previo para que luego los municipios puedan otorgar las escrituras definitivas a los vecinos.

“Esto se va a traducir en que los ciudadanos, que ahora tendrán que pedirles a sus intendentes que les hagan las escrituras traslativas de dominio, así podrán acceder a líneas de crédito, o sea, se convertirían en propietarios”.

La importancia de pasar de poseedor a propietario

Uno de los principales beneficios de este proceso es que las familias dejan de ser simples ocupantes o poseedores para convertirse legalmente en propietarios. Esa diferencia les permite acceder a créditos hipotecarios o productivos, realizar trámites sucesorios, donar bienes o planificar inversiones a largo plazo.

“Sin este acto por parte de la provincia, sin estas firmas por parte de nuestro gobernador, a su vez los intendentes no pueden otorgar títulos al ciudadano. El impacto es inmenso. Desde el momento en que te convertís en propietario y dejás de ser un tenedor, un simple poseedor” y remarcó: “vos compraste tu tierra, la pagaste. Hay gente que se muere sin poder tener el título”.

Escrituras viviendas Mariano Gaido

Miranda remarcó que la regularización no solo beneficia a las ciudades, sino también a pobladores rurales que esperan desde hace años la titularidad de las tierras donde viven y trabajan.

“Hemos inscrito grandes extensiones de superficies del centro y centro-norte, de muchos parajes, como Chihuidos, Cortaderas, Pilmatue, varios parajes donde va a poder avanzar la Dirección Provincial de Tierras en otorgar distintos títulos a los pobladores rurales”.

La funcionaria señaló que contar con la escritura abre nuevas oportunidades para las familias rurales.

“Si sos propietario, vas a poder acceder al crédito, podrás planificar también tu vida con tu familia, ver si querés donar, si te querés reservar un usufructo”, enumeró Miranda entre los beneficios.

Aunque muchas veces su trabajo no es visible para la ciudadanía, la Escribanía General de Gobierno cumple un rol central en estos procesos. Es el organismo encargado de confeccionar y registrar las escrituras que permiten transferir legalmente los inmuebles entre la provincia, los municipios, organismos públicos y particulares.

Además, coordina tareas con Catastro, la Dirección Provincial de Tierras, el Registro de la Propiedad Inmueble, el IPVU y otros organismos para garantizar que los terrenos cuenten con toda la documentación técnica y legal necesaria.

Miranda explicó que muchas veces una pequeña transferencia o la regularización de un plano son los pasos indispensables para que luego puedan emitirse las escrituras definitivas.

“Hemos avanzado también, sobre todo el año pasado acá en la ciudad de Neuquén, con transferencias de intendente a IPVU, de provincia a IPVU, y situaciones como estas que te permiten regularizar planos de pequeñas transferencias, de pequeñas superficies y eso al regularizar los planos, pueden otorgarse después las escrituras respectivas”.

En Las Ovejas, por ejemplo, la Provincia avanzó recientemente en la regularización de 51 lotes donde las viviendas ya están construidas y pagadas.

“Esto le va a permitir a Las Ovejas regularizar también 51 lotes de casas que ya están construidas, que están pagadas, y faltaba el título”.

Desde diciembre de 2023, la Escribanía General de Gobierno puso en marcha un proceso de regularización dominial de gran escala. Como resultado, se avanzó en la inscripción de más de 633 lotes, se regularizaron 146 mediante escrituras traslativas de dominio y se firmaron 225 escrituras destinadas a organismos públicos y particulares.

Además, se registraron 529 macrolotes en distintos puntos de la provincia y se estableció un cronograma de trabajo que se extenderá hasta 2030 para completar los trámites pendientes.

Con cada escritura firmada, el plan provincial busca resolver situaciones históricas y brindar a miles de neuquinos algo tan simple como trascendente: la seguridad de contar legalmente con la propiedad de la tierra donde construyeron su proyecto de vida.

Más entregas de viviendas en El Sauce

La Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, entregó cinco viviendas en la localidad de El Sauce, las cuales fueron ejecutadas a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), perteneciente a la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Se trata de unidades tradicionales construidas con ladrillo hueco, pisos y revestimientos, que poseen una superficie cubierta de 60 metros cuadrados distribuidos en un estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Cada unidad cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable, además de la entrega de una estufa a leña de bajo consumo para cada hogar.

Viviendas El Sauce

La obra demandó una inversión total de 509.927.385,37 pesos y fue financiada con fondos provinciales. Los trabajos permiten mejorar la calidad de vida de la población, generando incorporación de mano de obra local y fortaleciendo las economías regionales a través de la inversión en infraestructura básica.

Esta entrega se suma a las más de 8.700 soluciones habitacionales que el gobierno provincial está ejecutando en todo el territorio neuquino para reducir el déficit habitacional y garantizar que más familias accedan a la seguridad jurídica y la tranquilidad del techo propio. En las distintas regiones de la provincia, además, se consolidan las obras habitacionales para acompañar de manera federal el desarrollo de cada localidad.

Estas acciones se encuentran dentro del plan habitacional, que prevé el desarrollo de más de 20.000 soluciones habitacionales en toda la provincia, abarcando tanto obras en ejecución como soluciones que se encuentran actualmente en gestión, a través del trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento y diversos organismos.

El programa que impulsa la Provincia, incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios, infraestructura y mensuras, entre otros proyectos.

De este modo, se busca garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, promover desarrollos planificados y acompañar el crecimiento poblacional con infraestructura adecuada con criterio de regionalización.