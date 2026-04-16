Emiten alerta amarilla por viento y lluvia para gran parte de la provincia de Neuquén

El pronóstico para la capital provincial anticipa fuertes ráfagas de viento y lluvias aisladas para este viernes. Cómo sigue el tiempo.

Para este inicio de segunda quincena de abril, las tardes templadas darán paso a un otoño con temperaturas en descenso . Quedan pocas jornadas con temperaturas agradables, se prevé el ingreso de aire frío desde el Pacífico que repercutirá paulatinamente en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó un viernes ventoso e inestable. Para la madrugada se prevé un cielo mayormente nublado, una temperatura de 16 grados centígrados, viento de leve a moderado (de 23 a 32 kilómetros por hora) con ráfagas fuertes de casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados y el viento soplará leve.

En horas de la tarde se registrará una máxima de 24 grados con viento leve y un cielo parcialmente nublado. Aunque por la noche ya se esperan lluvias aisladas con una temperatura que descenderá a los 20 grados y con viento prácticamente ausente.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron precipitaciones en cordillera. Además de vientos moderados hacia la noche. Las tardes estarán de templadas a cálidas en Valles y Meseta. Mientras que durante el fin de semana se esperan lluvias y nevadas en la cordillera; y viento blanco.

El organismo interprovincial anticipa períodos ventosos. E inestabilidad con lluvias dispersas. Se registrarán jornadas frías a partir del domingo con continuidad en la próxima semana en toda la región.

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Alerta amarilla por viento y lluvia

El SMN emitió una alerta amarilla por viento y por lluvia para gran parte del territorio neuquino en el inicio del fin de semana. La alerta por viento y lluvia regirá para la zona del extremo sur provincial, puntualmente para Los Lagos. Respecto a la alerta por viento, se verán afectadas: el Este de Loncopué, el Este de Picunches, el Este de Ñorquín, el Oeste de Añelo, el Oeste de Pehuenches, el Sur de Chos Malal y el Sur de Mina.

El organismo nacional explicó que el nivel amarillo es para que la población se informe acerca de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Además, que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómertos por hora.

Recomendaciones:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.