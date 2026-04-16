Emiten alerta amarilla por viento y lluvia para gran parte de la provincia de Neuquén
El pronóstico para la capital provincial anticipa fuertes ráfagas de viento y lluvias aisladas para este viernes. Cómo sigue el tiempo.
Para este inicio de segunda quincena de abril, las tardes templadas darán paso a un otoño con temperaturas en descenso. Quedan pocas jornadas con temperaturas agradables, se prevé el ingreso de aire frío desde el Pacífico que repercutirá paulatinamente en la región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un viernes ventoso e inestable. Para la madrugada se prevé un cielo mayormente nublado, una temperatura de 16 grados centígrados, viento de leve a moderado (de 23 a 32 kilómetros por hora) con ráfagas fuertes de casi 60 kilómetros por hora. Por la mañana la temperatura ascenderá a los 17 grados y el viento soplará leve.
En horas de la tarde se registrará una máxima de 24 grados con viento leve y un cielo parcialmente nublado. Aunque por la noche ya se esperan lluvias aisladas con una temperatura que descenderá a los 20 grados y con viento prácticamente ausente.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticaron precipitaciones en cordillera. Además de vientos moderados hacia la noche. Las tardes estarán de templadas a cálidas en Valles y Meseta. Mientras que durante el fin de semana se esperan lluvias y nevadas en la cordillera; y viento blanco.
El organismo interprovincial anticipa períodos ventosos. E inestabilidad con lluvias dispersas. Se registrarán jornadas frías a partir del domingo con continuidad en la próxima semana en toda la región.
Alerta amarilla por viento y lluvia
El SMN emitió una alerta amarilla por viento y por lluvia para gran parte del territorio neuquino en el inicio del fin de semana. La alerta por viento y lluvia regirá para la zona del extremo sur provincial, puntualmente para Los Lagos. Respecto a la alerta por viento, se verán afectadas: el Este de Loncopué, el Este de Picunches, el Este de Ñorquín, el Oeste de Añelo, el Oeste de Pehuenches, el Sur de Chos Malal y el Sur de Mina.
El organismo nacional explicó que el nivel amarillo es para que la población se informe acerca de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Además, que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómertos por hora.
Recomendaciones:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
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