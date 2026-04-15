El tiempo en Neuquén: de las tardes templadas a las mañanas frías y heladas

Predominará el buen tiempo en los próximos días, pero ingresará aire frío y descenderá la temperatura en la región.

El pronóstico del tiempo en Neuquén anticipa jornadas con temperaturas agradables, aunque se prevé fuertes ráfagas de viento para este jueves. Las condiciones meteorológicas desmejorarán hacia el fin de semana, aparecerá el frío con heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó para este viernes una jornada ventosa e inestable. Para la madrugada se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura de 13 grados, viento de leve a moderada con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora. Por la tarde ascenderá la temperatura a los 23 de máxima con viento leve. Hacia la noche se esperan lluvias aisladas y la temperatura descenderá a los 20 grados.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ), se registrará un ascenso de la temperatura los próximos días. Además, el aire húmedo en cordillera traerá precipitaciones débiles. El organismo interjurisdiccional anticipó para el sábado el ingreso un frente frío con lluvias y nevadas en toda la cordillera. También se prevé viento blanco.

Para los valles, meseta y la costa se esperan períodos ventosos e inestables con probables lluvias dispersas. Aunque pronosticó un descenso de la temperatura a partir del domingo. Se sentirá el frío a comienzos de la próxima semana. Inclusive se prevén heladas.

Clima Nublado frio 02 Claudio Espinoza

Cómo sigue el tiempo

Para el inicio del fin de semana se anuncia una jornada templada con una mínima de 14 y máxima de 23 bajo un cielo mayormente nublado. El viento se levantará hacia la tarde/ noche cuando sople hasta los 50 kilómetros por hora con ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora.

El SMN pronosticó para el domingo un descenso de la temperatura en la región. Por la mañana la temperatura será de 8 grados bajo un cielo mayormente nublado con viento leve y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la noche estará algo nublado, la temperatura descenderá a los 19 grados y el viento estará entre los 23 y los 31 kilómertos por hora.

Clima Nublado frio 01 Claudio Espinoza

Las condiciones meteorológicas cambiarán para el inicio de la próxima semana. Para el inicio de la semana, el tiempo cambiará drásticamente. Por la madrugada estará fresco, con una temperatura de 8 grados bajo un cielo mayormente nublado. Por la tarde se registrará una máxima que no superará los 15 grados.

Para el martes, estará toda la jornada con el cielo algo nublado. Respecto a la temperatura mínima, seguirá en los 8 grados y la máxima estará en los 14 grados. El viento soplará de leve a moderado.