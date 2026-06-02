Cristina Ganem: la nadadora neuquina que del Chocón llegará al Polo Norte

La deportista de aguas abiertas comenzó a nadar después de los 40 años y ahora se prepara para un desafío extremo en aguas árticas.

Cristina Ganem , nadadora neuquina de aguas abiertas, se prepara para nadar en el Polo Norte junto a su compañera Carolina Modena. El desafío en aguas árticas será el próximo hito de una trayectoria que comenzó de manera inesperada después de los 40 años y que la llevó desde el embalse El Chocón hasta los confines del planeta.

La historia de Ganem es un ejemplo de resiliencia y reinvención . Todo comenzó tras un accidente que la obligó a nadar como parte de su recuperación. "Empecé después de los 40 y pico porque tuve un accidente y me mandaron a nadar", relató en el streaming de LM Neuquén . Lo que en principio fue una indicación médica se transformó en una pasión que la llevó a explorar aguas abiertas en la región.

Viviana , una nadadora local, la introdujo en el mundo del Chocón y las aguas abiertas. "La pileta se me hizo chica", confesó Ganem al recordar cómo fue ampliando sus horizontes. Desde entonces, cada desafío la impulsó a buscar el siguiente: "Puedo cruzar esto, por qué no puedo otro más y otro más", describió sobre su proceso de superación constante. Nacida en Comayo, cerca de Bariloche, Ganem tuvo desde chica contacto con las aguas frías de la región.

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De adulta, ese vínculo se profundizó cuando participó en encuentros de nadadores de agua fría. Junto a amigos organizó la travesía de los Siete Lagos en invierno, una experiencia que marcó un punto de inflexión en su carrera. "Hay muchas cosas que uno las tiene que crear, las tiene que hacer, las tiene que organizar", explicó sobre la necesidad de generar estos espacios cuando no existen.

Su pasión por viajar la llevó a México, donde nadó en Cancún. Esa experiencia le abrió los ojos: "Somos muy pequeños, pero moviendo nuestras extremidades podemos dar una vuelta al mundo", reflexionó.

Del miedo a la sensación de volar

La preparación mental y física para estos desafíos extremos es fundamental. Ganem reconoce que el miedo está presente, pero aprendió a convivir con él. "Lo que tenés que lograr es que no te paralice, sino que vos puedas luchar contra eso", señaló.

Para ella, vencer esa barrera inicial es el primer éxito. "Cuando entrás al agua, la sensación de volar, la sensación de estar viva, la sensación de saber que tu cuerpo responde y que la naturaleza te acepta es fantástica", describió sobre lo que experimenta al sumergirse en aguas gélidas. Esa conexión con el medio natural no tiene precio para ella.

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Ganem ya nadó en la Antártida, en el Polo Sur, experiencia que realizó junto a Carolina Modena con el objetivo de visibilizar el cambio climático y el deshielo de los polos. Ahora, el Polo Norte representa un territorio completamente desconocido para ella.

El desafío se realizará en Svalbard, una isla al norte de Noruega que es la población habitada más cercana al casquete polar, ubicada a 13 kilómetros de distancia. Con poco más de 2.000 habitantes, la zona tiene más osos polares que personas.

Ganem y Modena se sumarán a una organización que reúne a cinco o seis nadadores de distintas partes del mundo para esta expedición extrema.