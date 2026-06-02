Los episodios ocurrieron con menos de 24 horas de diferencia en dos playas que figuran entre las que acumulan más ataques en Pernambuco.

Tiburones al acecho en Brasil: un niño y una joven fueron atacados y sufrieron amputaciones

Un niño y una joven fueron víctimas de dos ataques de tiburón ocurridos con menos de 24 horas de diferencia en Pernambuco, Brasil . Ambos sufrieron la amputación de una pierna como consecuencia de las graves heridas ocasionadas por las mordeduras.

La primera víctima fue João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 años , quien fue agredido el domingo en la playa de Piedade, ubicada en Jaboatão dos Guararapes. Según informó G1, el ataque se produjo alrededor de las 13:40 mientras el niño se encontraba en el mar junto a tíos y primos.

Inicialmente, el niño recibió asistencia en la playa y luego fue trasladado al Hospital de la Fuerza Aérea , ubicado en el mismo barrio. Más tarde, a las 14:48, fue derivado al Hospital da Restauração, en Recife.

De acuerdo con TV Globo, João Lucas llegó al centro de salud en condición estable y fue llevado directamente al quirófano. Según informó luego el director general de ese centro de salud, el cirujano Petrus Andrade Lima, hubo que amputarle la pierna izquierda.

“Durante la cirugía, por desgracia, hubo que amputarle la extremidad inferior porque la lesión no permitía su recuperación. Además, la fractura en su mano izquierda también requirió tratamiento”, dijo el médico en una rueda de prensa.

Además, indicó que el estado de salud del nene era “grave, pero estable”. “Ya superó el período más crítico de hemorragia; permanece intubado y con ventilación mecánica. Aún necesitará bastante tiempo para completar el tratamiento”, indicó.

Qué se sabe del ataque al niño de 11 años

Danise Alves, secretaria ejecutiva del Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (Cemit), señaló que el animal involucrado habría sido un tiburón toro, también conocido como tiburón cabeza plana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bnews_oficial/status/2061205679428309476&partner=&hide_thread=false Criança de 11 anos recebe socorro dos Bombeiros após ser atacada por tubarão em Jaboatão dos Guararapes (PE). A Praia de Piedade lidera o ranking de incidentes desse tipo no estado, que já soma três casos em 2026. pic.twitter.com/o1oslH8jwg — BNews (@bnews_oficial) May 31, 2026

La funcionaria explicó que esta especie suele desplazarse hacia aguas poco profundas en busca de alimento, una característica que aumenta la posibilidad de encuentros con personas incluso cerca de la costa.

"Las condiciones fueron atípicas; llovió el día anterior, el agua estaba turbia, había oleaje y viento. Por lo tanto, el agua seguía siendo poco profunda. Ya conocemos la especie. Es un tiburón toro, probablemente de unos 2,5 metros de largo, a juzgar por el tamaño de su mordida. Desafortunadamente, debemos tener mucho cuidado al nadar en mar abierto, incluso en aguas poco profundas", explicó.

Según Alves, el ejemplar involucrado habría sido un animal adulto. La especialista también indicó que el río Jaboatão es utilizado por tiburones toro para procesos reproductivos.

El caso recordó otro ataque de tiburón ocurrido en enero de ese mismo año en Praia Del Chifre, en Olinda, donde un adolescente de 13 años murió tras sufrir lesiones atribuidas a la embestida de otro ejemplar de la misma especie.

La joven que perdió una pierna tras la mordedura de un tiburón

El segundo incidente ocurrió el lunes por la tarde en la playa de Boa Viagem, en la zona sur de Recife. La víctima fue identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 años. Según la información recopilada por G1, la joven sufrió una grave lesión en la pierna derecha, que derivó en la amputación de la extremidad.

El ataque se produjo alrededor de las 15:10 frente a la intersección de la Avenida Boa Viagem y la Rua Padre Bernardino Pessoa. Equipos del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU) y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para asistirla.

MOrdida ataque tiburon A Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 años, le amputaron una de sus piernas por la mordida del tiburón.

"Nos lo estábamos pasando bien allí, fuimos a la playa a divertirnos, a beber agua, y de repente ocurrió. Ella dijo que iba a nadar, a darse un chapuzón, y de repente el tiburón la atacó allí mismo en la playa”, contó Jonas André de Lima, primo de la joven, en declaraciones a TV Globo.

Luego, añadió: “En ese momento fue cuando la atacaron, ella gritaba: '¡Jonas, Jonas!', llamando mi nombre. Entonces fui a la orilla para ayudarla también. La arrastré hasta la orilla, y mucha gente vino a ayudar".

"Fui yo quien la rescató del mar. Me metí al agua porque se estaba alejando un poco, perdiendo fuerza, no sé, así que la agarré del brazo, la arrastré, nadé hasta la orilla y llegó gente que me ayudó. Estaba muy gravemente herida, ya le faltaba la pierna", recordó de Lima.

La joven fue trasladada inicialmente al Hospital Alfa y posteriormente derivada al Hospital da Restauração. El centro médico informó que fue sometida a una intervención quirúrgica y que permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/g1/status/2061637797157470491&partner=&hide_thread=false Ataques de tubarão - A jovem Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que teve a perna direita arrancada por um tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, passou por uma cirurgia para conter o sangramento na área atingida. Segundo o médico Petrus Andrade Lima, diretor do… pic.twitter.com/dpICT6a1HI — g1 (@g1) June 2, 2026

En este caso, Danise Alves sostuvo que las características observadas permitieron identificar al animal como un tiburón tigre adulto de aproximadamente tres metros de longitud.

"sta especie es más activa al final de la tarde y al amanecer. Se encuentran en un estado de mayor actividad, buscando presas. Es un entorno propicio para ellos", afirmó.

Pernambuco acumula 83 incidentes con tiburones desde 1992

Las playas de Piedade y Boa Viagem concentran parte de los registros más altos del estado. Cada una acumula 24 incidentes desde el inicio de la serie histórica.

Por su parte, la investigadora Mariana Rêgo, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), explicó que tanto el tiburón toro como el tiburón tigre figuran entre las especies involucradas con mayor frecuencia en incidentes registrados en el área metropolitana de Recife.

El Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones informó que Pernambuco registra 83 incidentes desde 1992, año en que comenzó el seguimiento oficial de estos casos.