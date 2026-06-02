La explosión sonora generó reportes en varios estados y las observaciones satelitales ayudaron a reconstruir lo ocurrido.

La NASA reveló qué provocó el doble estruendo acompañado por una bola de fuego en Estados Unidos.

La NASA confirmó que el doble estruendo que sacudió edificios en distintos puntos del noreste de Estados Unidos fue provocado por un meteorito de aproximadamente 1,6 metros de diámetro y una masa estimada de 5,6 toneladas que ingresó a la atmósfera terrestre a unos 67.500 kilómetros por hora.

El fenómeno fue registrado el sábado 30 de mayo y estuvo acompañado por una brillante bola de fuego visible en pleno día. El ruido se escuchó en Massachusetts, Rhode Island y otros estados de Nueva Inglaterra , y generó reportes de personas que aseguraron haber sentido vibraciones en viviendas y edificios.

La situación motivó consultas a organismos de emergencia y una rápida movilización de agencias policiales que intentaron determinar el origen de la explosión.

La investigación posterior permitió establecer que el objeto espacial recorrió unos 42 kilómetros a través de la atmósfera en dirección noroeste-sudeste antes de fragmentarse sobre el noreste de Massachusetts y el sudeste de Nueva Hampshire, a una altitud cercana a los 50 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PildoraNews/status/2061160784546140310&partner=&hide_thread=false Una explosión atmosférica sacudió Nueva Inglaterra y activó la respuesta de los cuerpos de seguridad. La NASA confirmó que se trató de un meteorito que explotó sobre Massachusetts a más de 75.000 km/h. No se reportan víctimas. #EEUU #Meteorito #ÚltimaHora pic.twitter.com/DntT8JQQcN — Píldora News (@PildoraNews) May 31, 2026

Los datos utilizados para reconstruir el episodio provinieron de observaciones realizadas por testigos y del satélite GOES-19 de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Qué descubrió la NASA sobre el origen del estruendo

Los análisis realizados por la agencia espacial determinaron que la energía liberada durante la fragmentación del meteorito fue equivalente a unas 230 toneladas de TNT. Una evaluación preliminar había estimado una potencia cercana a las 300 toneladas de TNT.

Esa liberación de energía generó una intensa onda de presión que se propagó a través de la atmósfera y produjo el fuerte estampido escuchado en distintos puntos del noreste estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASASpaceAlerts/status/2061542998844887048&partner=&hide_thread=false UPDATE: @NASA can confirm a fireball over New England at 2:06 p.m. EDT on Saturday, May 30, 2026. The meteor was about 5 feet (1.6 meters) in diameter with a mass of 5.6 metric tons and entered Earth’s atmosphere at roughly 42,000 mph.



The meteor traveled through the atmosphere… https://t.co/GLeF68Q7NG — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) June 1, 2026

La NASA indicó además que el objeto no desapareció completamente durante el descenso. Según la reconstrucción realizada por sus especialistas, parte del material sobrevivió al ingreso atmosférico y cayó en la bahía de Cape Cod.

Por esa razón, el cuerpo pasó a ser considerado un meteorito y no un meteoro que se desintegró completamente durante su paso por la atmósfera.

Los reportes que llegaron desde varios estados

Las observaciones del fenómeno se extendieron mucho más allá de Massachusetts y Nueva Hampshire. La Sociedad Estadounidense de Meteoros informó que recibió decenas de reportes provenientes de una amplia región comprendida entre Delaware y Montreal.

Algunas personas describieron haber escuchado un doble estruendo, mientras que otras reportaron vibraciones en el suelo o la observación de una intensa estela luminosa que atravesó el cielo durante la tarde.

El supervisor del programa de monitoreo de bolas de fuego de la entidad, Robert Lunsford, señaló que el objeto observado tenía dimensiones superiores a las habituales para este tipo de fenómenos.

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METEORITO EXPLOTA SOBRE ESTADOS UNIDOS



ESTRUENDO ENSORDECEDOR SACUDE EL NORESTE Y ALARMA A MILES



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Un meteorito de aproximadamente un metro de diámetro entró a la atmósfera frente a la costa de Massachusetts el sábado 30… pic.twitter.com/sbzWvsmXqw — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 31, 2026

“Definitivamente era más grande que una bola de fuego normal”, afirmó en declaraciones citadas por medios estadounidenses.

Lunsford explicó además que inicialmente era necesario reunir más información sobre la trayectoria y la velocidad para determinar si el objeto había alcanzado la superficie.

“Necesitaríamos más información sobre la trayectoria, la velocidad y otros aspectos para saber con certeza si golpeó el suelo, pero si no se desintegró, entonces habría caído en el océano”, dijo. “La mayoría se desintegra antes de tocar tierra”, añadió.

Por qué algunos meteoritos producen explosiones tan fuertes

La NASA explicó que algunos meteoros pueden generar sonidos audibles desde la superficie debido a las velocidades extremas que alcanzan al atravesar la atmósfera terrestre.

Estos objetos viajan a velocidades hipersónicas, muy superiores a la velocidad del sonido, y como consecuencia, producen ondas de presión capaces de transformarse en estampidos sónicos perceptibles a grandes distancias.

La agencia agregó que la fricción con la atmósfera y el intenso calentamiento que experimentan las rocas espaciales durante su descenso suelen provocar procesos de fragmentación. Cuando eso ocurre, se libera una gran cantidad de energía adicional que también contribuye a generar ondas de presión.

Según la explicación oficial, la combinación de ambos fenómenos puede producir estruendos lo suficientemente intensos como para hacer temblar viviendas y edificios, tal como ocurrió durante el paso del meteorito detectado sobre Nueva Inglaterra.