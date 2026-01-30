Conmoción en Brasil: un tiburón atacó y mató a un adolescente de 13 años en una playa

El hecho ocurrió en el noreste brasileño. El menor fue trasladado a un hospital, pero llegó sin vida. El crudo relato de sus familiares.

La víctima es llevada por otros jóvenes tras ser atacado mortalmente por un tiburón en una playa del noreste de Brasil

Un adolescente murió tras ser atacado por un tiburón en el noreste de Brasil . El hecho, específicamente, ocurrió en la playa Del Chifre , en la ciudad de Olinda, estado de Pernambuco y el menor fue trasladado a un hospital, pero no pudo llegar con vida por la gravedad de las heridas.

El hecho se registró el jueves, de acuerdo con un comunicado del Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburón (CEMIT). El menor fue identificado como Deivson Rocha Dantas , quien tras sufrir la mordedura del animal fue auxiliado por otros jóvenes que se encontraban en la zona y trasladado de urgencia por un pastor de la iglesia, en una camioneta, al Hospital del Tricentenario, en Olinda.

Según informaron las autoridades médicas, llegó muerto al centro de salud debido a la gravedad de las lesiones. El médico Levy Dalton , quien lo atendió, explicó que el menor presentaba una herida de gran extensión en una pierna.

“Tenía una lesión bastante extensa en la pierna derecha, en una región por donde pasan importantes arterias. Como su lesión era muy grave, se produjo una pérdida significativa de sangre, lo que le terminó provocando la muerte”, afirmó ante la prensa.

El imponente relato de un familiar de la víctima

En declaraciones a TV Globo, Lídia Emanuele, prima de la víctima, realizó un imponente relato de lo ocurrido y de las heridas que sufrió Deivson. "(El tiburón) le comió casi toda la pierna”, graficó.

“Llamamos a la ambulancia, pero no llegaron a tiempo. Así que sus propios amigos, que tenían su misma edad, lo sacaron. Lo sacaron del agua, lo arrastraron hasta una esquina y lo pusieron en el suelo. También se desmayó y se golpeó la cabeza. Para entonces, ya estaba frío", agregó la joven, de 14 años.

Tiburón Brasil 2 La víctima del ataque del tiburón fue identificada como Deivson Rocha Dantas, de 13 años.

En ese mismo sentido, agregó: “Estaba en casa de mi abuela. Vive ahí mismo (cerca de la playa), en el segundo piso. Bajé porque mi tío había llamado a la madre de Deivson, pues él venía a la playa a escondidas, sin que su madre lo supiera”.

“Cuando llegué, su amigo ya estaba gritando y diciendo que el tiburón lo había atrapado. Solo alcancé a ver la aleta y un trocito del tiburón. Era grande", recordó, y aseguró que el lugar no cuenta con puestos de guardavidas ni ambulancias.

Antecedentes de ataques de tiburón en Pernambuco

El estado de Pernambuco registra una larga serie de incidentes vinculados a ataques de tiburón. Según datos del CEMIT, desde 1992 se contabilizan 82 agresiones de este tipo en la región, de los cuales 27 resultaron fatales. La mayoría de estos episodios se produjo en la Región Metropolitana de Recife, que incluye a Olinda y otras ciudades vecinas.

La playa Del Chifre, donde ocurrió el hecho de este jueves, acumula seis incidentes documentados. El caso anterior se había registrado en 2023 y dejó herido a un surfista.

El litoral de Pernambuco tiene una extensión de 187 kilómetros, aunque los ataques se concentran en un tramo de 33 kilómetros entre Recife y Olinda. Esa franja costera es monitoreada por el CEMIT desde 2004 debido a la recurrencia de este tipo de episodios.

Señalización y monitoreo en playas turísticas

Las playas de Pernambuco cuentan con 150 carteles de prevención ante la posibilidad de ataques de tiburones, de los cuales 13 se encuentran en Olinda y 4 específicamente, en playa del Chifre donde ocurrió esta última tragedia.

“La zona ha sido monitoreada por el CEMIT para registrar incidentes desde los años 90 y está incluida en el Decreto Estatal 21.402/99 para establecer una prohibición de prácticas de actividades náuticas debido a su alto riesgo de incidentes”, manifestó Medio Ambiente de aquel estado.

Tiburón Brasil 3 Las playas de Pernambuco, en Brasil, cuentan con 150 carteles de prevención ante la posibilidad de ataques de tiburones

Las autoridades estatales informaron que el monitoreo de tiburones mediante microchips será retomado. Este sistema había sido interrumpido hace 11 años y forma parte de las estrategias de control en las zonas con mayor cantidad de incidentes registrados.

El último ataque previo al ocurrido en Olinda se había producido el 9 de enero pasado en Fernando de Noronha, donde una turista de 36 años fue mordida por un tiburón y sobrevivió, pese a haber sufrido una herida considerada grave.