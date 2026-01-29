Un avión cayó antes de aterrizar en Colombia y no hay sobrevivientes: la hipótesis sobre el accidente

El avión había perdido contacto minutos antes de aterrizar. Fue localizado por campesinos. Qué se sabe de la tragedia.

Un trágico episodio conmocionó al norte de Colombia al conocerse el fatal accidente de un avión de la empresa Searca, que prestaba servicios para la estatal Satena. Como resultado, las 15 personas que estaban a bordo no sobrevivieron, reveló la compañía.

Tras varias horas de incertidumbre, ya que la aeronave había perdido contacto antes de aterrizar, finalmente fue localizada por campesinos en un sector de difícil acceso cerca de la frontera con Venezuela. Según reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que la estructura quedó "completamente deshecho".

El avión se encontraba en el sector de Curasica , área rural del municipio de La Playa de Belén, según se informó desde el Puesto de Mando Unificado. Las tareas de rastreo se concentraron en sectores de muy difícil acceso, con topografía irregular y clima cambiante.

En diálogo con La FM, el campesino que localizó la aeronave, Libardo Ascanio, relató que las condiciones climáticas adversas predominaban en el área al momento del accidente, sugiriendo que la niebla y la falta de visibilidad pudieron haber sido determinantes en el siniestro. Según sus palabras: "Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo".

cayo avion colombia (1)

El avión cayó en una zona de guerrillas

El avión, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por Searca, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña y despegó a las 11:42 p. m. Debía aterrizar a las 12:05 p. m. en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña; sin embargo, el centro de control le perdió el rastro a las 11:54 a. m. y, hacia las 4:00 p. m.

El campesino que logró localizar la aeronave reveló que no escuchó disparos ni explosiones, descartando así también indicios de violencia. El lugar es una zona de influencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Según se conoció en las últimas horas, quien se encontraba a bordo era el congresista colombiano Diógenes Quintero, abogado y especialista en Derecho Administrativo. Quintero había sido elegido en 2022 como representante a la Cámara por los denominados curules de paz, escaños destinados a víctimas del conflicto armado de las regiones más golpeadas por la violencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LupitaJuarezH/status/2016682510747398529?s=20&partner=&hide_thread=false Se estrella avión de la aerolínea Satena en la región de Catatumbo, al Norte de Santander, Colombia, y deja un saldo preliminar de 15 personas muertas.



Entre las víctimas se encuentran el representante de la Cámara Diógenes Quintero Amaya y su asistente, Natalia Acosta… pic.twitter.com/Wiz1A53NM9 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 29, 2026

Equipos especializados avanzaron desde distintos puntos del área rural en coordinación con autoridades locales, departamentales y nacionales, mientras se iniciaba la recolección de indicios para determinar las causas del accidente.

La hipótesis principal se centra en la afectación climática. Habitantes y fuentes regionales reportaron lluvias persistentes y nubosidad densa durante la última semana en el corredor montañoso entre Cúcuta y Catatumbo, lo que habría reducido drásticamente la visibilidad en la zona donde fue hallada la aeronave.

El Gobierno de Colombia puso a disposición las FF. MM. para apoyar en la tragedia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó a través de un video que "El Ministerio de Defensa Nacional se une a las profundas condolencias por la muerte de 15 personas que viajaban en una aeronave operada por la empresa Searca, al servicio de Satena, y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, y que alrededor del mediodía se accidentó en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander".

"Desplegamos aviones, helicópteros de la Fuerza Aeroespacial para acompañar la búsqueda y en este momento, para acompañar de la mano del Ejército Nacional y las capacidades que se requieren, la extracción de los restos de la aeronave, pero también de las personas que fallecieron", afirmó Sánchez.