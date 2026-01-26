Se estrelló un avión que intentó despegar en medio del temporal de nieve en EE.UU

La aeronave llevaba ocho pasajeros a bordo al momento del accidente. La tormenta es considerada como uno de los peores episodios invernales .

En medio de la devastadora ola de frío en Estados Unidos , se estrelló un avión con ocho personas a bordo que intentaba despegar en Maine. El accidente ocurrió mientras se registra una gran tormenta de nieve que avanza por el noreste.

Las temperaturas superan ampliamente bajo cero en aquel estado, con nieve ligera que genera una visibilidad muy baja. Según registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston.

Se trata de un Bombardier Challenger 600 que intentaba despegar desde el Aeropuerto Internacional de Bangor, en el noreste del país Norteamericano. No se conoce el estado de las personas y la terminal aérea fue cerrada temporalmente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del accidente, mientras las autoridades no han proporcionado información sobre el estado de los ocupantes.

El Bombardier Challenger 600 es un jet de negocios de fuselaje ancho configurado para 9 a 11 pasajeros. Salió al mercado en 1980 como el primer jet privado con una ‘cabina para caminar’ y sigue siendo una opción popular de chárter, según aircharterservice.com.

La tormenta es considerada como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas, ya que dejó acumulaciones de nieve superiores a 30 centímetros en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire.

Las interrupciones continúan afectando el transporte y los servicios básicos este lunes. Amtrak canceló al menos cinco trenes en el noreste debido a problemas de disponibilidad de equipos, mientras que Delta Airlines advirtió sobre posibles nuevas interrupciones en sus vuelos.

Las autoridades de Nueva York instaron a los residentes a ejercer extrema precaución, ya que las carreteras y aceras permanecen heladas y resbaladizas.

Vuelos cancelados y varios muertos debido al temporal de nieve

Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, dijo el sábado en su plataforma Truth Social: "Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!".

Por el momento, los aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York fueron los más afectados y con más de 19.000 vuelos cancelados durante el fin de semana. Esto significó el retraso de cerca de 20 mil trayectos comerciales, según datos que recolectó el portal flightaware.com.

Desde el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) se advirtió que el hielo podría causar "cortes de electricidad de larga duración, daños de árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas". Esta advertencia se da en el marco de varias muertes a causa de las consecuencias de este temporal.

En el estado de Texas se confirmaron 3 muertos, uno de ellos es una menor de 16 años de edad que perdió la vida en un accidente de trineo. Otras 2 personas fallecieron por hipotermia en Luisiana. reveló el Departamento de Sanidad del estado.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, informó que 5 personas murieron este fin de semana debido a las gélidas temperaturas. Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima, declaró a los periodistas: "No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo".