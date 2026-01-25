Estados Unidos: 30 estados en alerta y 240 mil personas afectadas por la tormenta de nieve

La tormenta Fern provocó la cancelación de miles de vuelos y ya impacta en ciudades clave como Nueva York. E l mapa con el avance de la tormenta.

Una poderosa tormenta de nieve y hielo azota a Estados Unidos y pone en jaque a gran parte del país. Con temperaturas extremas, rutas colapsadas y más de 14 mil vuelos cancelados , el fenómeno ya afecta a unos 240 millones de personas y mantiene en máxima alerta a las autoridades estatales y federales.

" Está llegando la nieve" , advirtió Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, uno de las ciudades más afectadas. La funcionaria recomendó no salir a la calle.

El fenómeno, que ya golpeó con fuerza el sudoeste y el centro estadounidenses, obligó a cancelar más de 14 mil vuelos y afecta a unas 240 millones de personas.

"Se acerca la nieve, Nueva York. Mantente alerta, precavido y a salvo", fue el mensaje de la gobernadora Hochul. A ella se sumó el alcalde de la ciudad de Nueva York. "Estamos preparados para la tormenta", aseguró Zohran Mamdani.

Embed

Pronóstico infalible

Como estaba previsto, este domingo la tormenta Fern llegó a ese estado de EE.UU. "Las nevadas ligeras provenientes del oeste están alcanzando el suelo en la parte oeste del área pronosticada", indicó la oficina del Servicio Meteorológico en Nueva York.

"Se espera que las nevadas ligeras se extiendan más esta mañana y aumenten su intensidad. Las alertas de tormenta invernal siguen vigentes y no se recomienda viajar", añadió.

Según las previsiones, podrían acumularse nieve y hielo en Nueva York de entre 7 y pulgadas (17 y 27 centímetros) y las temperaturas mínimas serían de -9 °C. En ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.

Tormenta nieve

Los registros caerán aún más después del paso del frente, con mínimas previstas en Nueva York entre el lunes y el miércoles de -15 °C.

Las zonas más afectadas por la tormenta monstruosa

El Servicio Nacional de Meteorología calificó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración", provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

La última actualización del Centro de Pronóstico del Tiempo (Weather Prediction Center) de EE.UU. muestra los estados afectados, en el centro y toda la costa este del país.

Habrá lluvias heladas y tormentas en Florida, Georgia, Alabama, Misisipi, Arkansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Arkansas, Oklahoma y Misuri.

1Tormenta nieve. Estados Unidos

Se esperan fuertes nevadas en Virginia, Kentucky, Virginia Occidental, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Maryland, Washington DC, Delaware y Pensilvania.

Esa zona abarca también a Nueva Jersey, Nueva York, Connectitut, Rhode Island, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Maine, Vermont, Michigan, Illinois y Wisconsin.

Miles de afectados

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que hasta 240 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon oficialmente en emergencia.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

Cerca de 14.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados el fin de semana, según el sitio especializado FlightAware, y miles más sufrieron atrasos.

La empresa de análisis de aviación Cirium dijo que según sus datos, el domingo supondrá el mayor evento de cancelaciones desde la pandemia, con más del 29% de todos los vuelos de salida de Estados Unidos anulados.

Además, este domingo a la mañana más de 600.000 clientes de la red eléctrica en Estados Unidos se quedaron sin servicio, según el sitio web de monitoreo PowerOutage.com. Los estados sureños de Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana registraban la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin electricidad, cada uno con más de 100.000, después de que la tormenta descargó nieve y lluvia gélida en toda la región.

Torementa de Nieve. Vuelos Cancelados

Las medidas de Nueva York contra la tormenta de nieve

La gobernadora Hochul anticipó que se esperan vientos de hasta 56 km/h. Además, dijo que podrían haber entre 12 y 18 pulgadas (30 y 46 centrímetros) de nieve acumulada en Long Island, la ciudad de Nueva York, el valle del Hudson y la zona central del estado, entre otras regiones. Y que en el resto del territorio se prevé un pie de nieve (30 centímetros).

Como medida preventiva, Nueva York dispuso el trabajo remoto de sus empleados públicos para este lunes.

En tanto, el alcalde Mamdani avisó que los camiones barredores ya están listos para salir a las calles cuando "haya 2 pulgadas de nieve en el suelo". Como es costumbre, también se arrojará sal en los parques, para evitar las heladas, y se ponen a disposición de los neoyorquinos centros de confinamiento, con calefacción.