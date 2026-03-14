Terapia de amor: la historia de Burlete, el perro que acompaña a pequeños pacientes en el Castro Rendón

Es el protagonista del programa de Asistencia Emocional con Animales que se implementa hace 3 años en el hospital público de alta complejidad.

De crocs en las patas si requiere ingresar a una sala con protocolos; con traje elegante si va a la casita de pediatría, o solo con su pretal. Vista como se vista, lo importante siempre está en él: su corazón de galgo, su mirada brillosa y su temple de compañero fiel.

Hace más de un año que Burlete concurre al hospital provincial Castro Rendón —la institución de salud de mayor complejidad de la Patagonia— para acompañar a niñas, niños, adolescentes y otros pacientes, en el marco de un programa de atención humanizada y asistencia emocional que involucra diferentes servicios y áreas del nosocomio. A veces el contacto es a través del juego, otras, a través de los mimos o simplemente con su presencia pacífica y silenciosa. Basta que pase caminando por el pasillo de las salas de espera dibujar una sonrisa en los pacientes y sus familias.

¿Cuánto vale ese pequeño gesto cuando lo que se juega es nuestra salud o la de nuestros seres queridos? ¿Cuánto pesa una gota de alegría en escenarios de tristeza o incertidumbre?

Durante el primer año de la experiencia, esa tarea la llevaron adelante Naomi, una border collie preciosa que falleció hace muy poco tiempo, y Andy, un labrador encantador. Ambos animales también fueron formados por el entrenador profesional canino Lucas Grego, pero luego se jubilaron y hoy son Burlete y, a veces, Katrina, una mestiza muy enérgica, quienes están encargados de poner sonrisas donde hay incertidumbre y amor donde hay dolor.

Este equipo de amor perruno comparte un denominador común: son todos animales no humanos rescatados del maltrato y el abandono. Pero la increíble historia de resiliencia de Burlete genera mayor motivación y empatía en todo el equipo de profesionales de la salud y también en las familias y pacientes.

pero terapeuta 6 El sello que identifica la tarea que realiza este perro.

Un resiliente

A Burlete lo encontró el abogado Lucas Padín caminando solo en el barrio Terrazas del Neuquén. El animal estaba visiblemente enfermo y abandonado. Inmediatamente fue asistido por el área de Bienestar Animal de la municipalidad de Neuquén y luego adoptado por la entonces subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli.

Burlete tenía un cáncer muy avanzado, producto de una enfermedad de transmisión sexual por no estar castrado. Fue sometido a quimioterapia y durante largo tiempo estuvo tomando una medicación carísima, que sus padrinos Lucas Padín y Claudia Rodríguez ayudaron a costear. Pensaron que se moría; la enfermedad era realmente agresiva. Sin embargo, con los cuidados necesarios y rodeado de amor, Burlete salió adelante.

Andrea no era solo una funcionaria: desde muy chica fue militante por el derecho de los animales y en eso se especializó cuando se recibió de abogada. Siempre tuvo una debilidad especial por los galgos; de hecho, fue una de las autoras e impulsoras a nivel nacional de la ley que prohíbe las carreras de galgos.

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“Yo estaba muy angustiada con la situación de Burlete y decidí adoptarlo. Desde el primer momento notamos que era un perro muy estable y que, si sobrevivía, podía ser entrenado para ayudar. Firmé una declaración jurada donde lo adoptaba de forma responsable y hace dos años que convive conmigo. Es parte de mi familia multiespecie, de la que también forman parte Cecilio, Rita, Salva, Papino y Adela —son 4 galgos y una caniche—, todos animales rescatados con los que vamos a las escuelas a dar charlas de derecho animal y cuidado responsable”, explica.

Burlete no solo sanó, sino que se convirtió en un perro coterapeuta, un animal de asistencia emocional. Cada sábado entrena con Lucas Grego y todos los miércoles va junto a Andrea, su guía y familia, a poner solidariamente su corazón al Castro Rendón.

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Una gran red de pequeños gestos

No cualquier patología es derivada para ser atendida en el Castro Rendón. En su gran mayoría son casos complejos que implican tensiones, miedos, angustias y dolor. Los equipos de salud vienen trabajando fuertemente en poner en práctica la humanización de los cuidados: gestos pequeños o simples, pero poderosos, como escuchar y acompañar desde la empatía y el respeto.

De esa base vital surgió este programa que hoy tiene como protagonista a Burlete. Está coordinado por la licenciada Mónica Pérez, del Departamento de Comunicación Institucional, y la Dra. Paola Titanti, jefa del Departamento de Calidad, quien se ocupa de desarrollar los protocolos para que sea una práctica segura para pacientes, equipos de salud y los propios animales. Desde sus comienzos se desarrolló en conjunto con la subsecretaría de la Municipalidad de Neuquén, por el impulso de Andrea Ferracioli, Celeste Leiga —actual responsable del área— y todo un equipo de personas muy valiosas que incluye voluntarios y profesionales.

Todos los miércoles, Burlete llega acompañado por su guía Andrea Ferracioli y durante cerca de una hora está presente en el hospital de día pediátrico, o en las salas de espera de los consultorios, o en los vacunatorios, o en la casita donde están las especialidades. A veces toca acompañar a niños y niñas que acaban de hacerse una quimioterapia o esperan una; a veces a pacientes pequeños que aguardan una operación de complejidad; a veces a pacientes ambulatorios para los que el hospital es su segunda casa.

Se llama vinculación emocional, pero se trata de la simpleza de pintar imágenes de Burlete o dibujarlo, o escuchar el cuento que narra su historia, o verlo entrar con sus súper outfits diseñados para la ocasión. Burlete tiene un sello propio de su pata con el que sella los dibujos que le hacen sus mini amistades.

Según encuestas de calidad que se realizan en el hospital, más del 90 % de pacientes, familias y personal dicen sentirse mucho mejor después de cada visita de Burlete, y un 96 % quiere que él u otros animales regresen.

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Compromiso

Cuando renunció a la función pública, Andrea Ferracioli se dedicó de lleno a estudiar y a cultivar su pasión, que es el amor por el universo animal. Además de abogada, es psicóloga social y está terminando su máster en terapia asistida en una universidad española. Creó la Asociación de Profesionales y Activistas en Derecho a los Animales y Animalia, un espacio amigable de difusión, reflexión y concientización para pensar los vínculos entre humanos y no humanos.

Estas herramientas no solo permiten acompañar todos los miércoles, de manera voluntaria, a Burlete al hospital: son también un puente para realizar otras acciones que promueven y sensibilicen en el cuidado responsable y respetuoso de todos los seres vivos.

“Lo que nosotros trabajamos cotidianamente a dúo con Burlete es específicamente el reconocimiento de los animales como seres sintientes, priorizando siempre la salud física y emocional de animales humanos y no humanos. Este programa hospitalario se desarrolla a través de un enfoque ético, bien interdisciplinario. Burlete, por supuesto, está certificado, tiene todo su sistema de salud al día, tiene una veterinaria que cada tres meses le realiza análisis y tiene toda la parte de salud perfecta”, explica.

Un perro es el amigo que siempre espera; la mirada atenta y la cola feliz que se mueve cuando volvemos de trabajar; el segundo que nos devuelve a la realidad, al gesto importante. Un perro es la lealtad en la alegría y el dolor. Un perro también puede ser lo posible cuando necesitamos de la luz.

Es difícil no pensar que Burlete es, además de todo eso, un perro tocado por Dios, en la dicha de haber encontrado almas nobles que lo sacaron de la calle, que le brindaron el milagro de sanar a través del cuidado, la presencia y el respeto. Todo eso que hoy le permite encender en las infancias y sus familias la chispa vital de la fe.

¿Qué es el amor?

Es un perro.

Un perro como Burlete.