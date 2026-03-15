En medio de peleas y proscripciones el PJ neuquino va a internas

Será este domingo, de 8 a 18. Están en condiciones de votar más de 20 mil afiliados para definir la conducción del partido, congresales y autoridades en distintos distritos.

El PJ neuquino definirá este domingo nuevas autoridades, después de un proceso en el que una de las tres listas que iba a competir quedó en el camino, después de un sinfín de acusaciones cruzadas e impugnaciones en la justicia que habían puesto en riesgo estas elecciones.

Según se informó desde la junta electoral del partido, 20.004 afiliados están habilitados para votar en los comicios internos. La elección se realizará de 8 a 18, en 36 localidades de la provincia donde el PJ tiene representación, con 76 mesas habilitadas para sufragar.

Además de la conducción provincial, también se elegirán congresales y autoridades partidarias en distintos distritos, con participación de agrupaciones locales en ciudades como Plaza Huincul, Cutral Co, Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.

Las dos listas que competirán serán la N°10 que postula a Juan Domingo “Chule" Linares, ex intendente de Junín de los Andes por el espacio “Peronismo para la Victoria”, aliado al sector de Oscar Parrilli, y la Lista N°17, encabezada por José Asaad, intendente de Vista Alegre, quien asumió la intendencia por Comunidad-Frente Grande, dentro del Frente Neuquinizate de 2023, armado político del gobernador Rolando Figueroa.

José Asaad José Asaad, intendente de Vista Alegre. Uno de los pocos peronistas que ganó una intendencia en Neuquén.

Pelea e impugnaciones

Esta última lista había sido impugnada por el parrillismo, obteniendo un fallo la Cámara Nacional Electoral, a partir de que se había pedido la expulsión como afiliados de los peronistas “rolistas”, lo que les impedía ser candidatos.

Sin embargo, según explicó Ernesto Lagos, presidente de la Junta Electoral del Partido Justicialista de Neuquén, “de fondo no hay nada que determine que ese pedido de expulsión sea resulto de parte de la justicia”.

Recordó que al promoverse en su momento el pedido se expulsión, la jueza Carolina Pandolfi requirió que se presenten pruebas del Congreso de 2023 donde el PJ no autorizó a los afiliados a presentarse por otros partidos.

Con eso, la apoderada obtuvo un fallo de Cámara pero no un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, es decir, el impedimento de que estos afiliados cuestionados participen.

“A la junta no le ha llegado nada, por lo cual se convoca a elecciones con un cronograma electoral con un padrón definitivo firme, donde todos tienen el derecho de elegir y ser elegidos”, aseguró Lagos.

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Los que se quedaron afuera

Una de las listas que buscó competir pero que se quedó afuera fue la que encabezaba el dirigente de la UOCRA, César Godoy, como candidato a presidente por el “Frente Peronista”.

La nómina fue desafectada de esta contienda interna por un fallo de la justicia electoral, a partir de una presentación que también hizo el parrillismo.

Según la resolución judicial, Godoy presentó avales con datos incompletos, inconsistencias en números de documento, firmas repetidas en distintas categorías, planillas sin certificación válida y desajustes entre la nómina proclamada y la documentación formal ingresada.

Ever Urrutia, que era candidato a presidente del PJ capital, aseguró que esta lista sufrió una "proscripción lisa y llana, orquestada a través de viejas artimañas y el uso de tentáculos en la justicia electoral nacional".

Denunció que, mediante “maniobras de escritorio y la connivencia de jueces, se logró dejar afuera a más de 120 compañeros del partido que buscaban una renovación real del justicialismo neuquino”.