Se calienta la interna del PJ: Urrutia rompió el silencio y disparó contra el parrillismo

El referente que responde a César Godoy acusó a Oscar Parrilli de achicar el partido y frenar la renovación para ubicar a sus familiares. Este domingo se vota.

A pocos días de las elecciones internas en el Partido Justicialista de Neuquén (PJ) , los referentes de la lista encabezada por César Godoy acusaron al sector del parrillismo de "achicar al partido" con artimañas , amenazas de intervención federal y el uso discrecional de su contacto figuras como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Podrán demorar la renovación, pero no detenerla", aseguraron.

Ever Urrutia, que era candidato a presidente del PJ capital y quedó afuera de la competencia para este 15 de marzo, aseguró que su lista sufrió una "proscripción lisa y llana , orquestada a través de viejas artimañas y el uso de tentáculos en la justicia electoral nacional".

Denunció que, mediante maniobras de escritorio y la connivencia de jueces, se logró dejar afuera a más de 120 compañeros del partido que buscaban una renovación real del justicialismo neuquino.

"Le tienen pánico a la renovación, le tienen miedo a las urnas", disparó Urrutia, argumentando que la actual conducción busca "empleados y no compañeros". Esta falta de apertura democrática es, para el referente del Frente Peronista, la razón por la cual "el PJ no lleva un candidato a gobernador genuinamente peronista desde hace 25 años y por la cual, en las últimas elecciones capitalinas, tampoco se presentó una opción propia".

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Interna feroz y pérdida de territorio

Para el dirigente, el PJ perdió su protagonismo en la escena política neuquina por la acción de Oscar Parrilli. "Históricamente éramos la segunda fuerza a nivel provincial, hoy estamos peleando el descenso. Estamos peleando un cuarto, quinto lugar", dijo y agregó: "Hace más de 20 años que los destinos del Partido Justicialista los maneja el mismo compañero, que en un bolsillo tiene el "Cristina dijo", para que la candidata sea él su hermana o su hija, y en el otro bolsillo maneja el látigo de la intervención con el 'o hacen lo que nosotros decimos o intervenimos el partido'", se quejó,

Urrutia está convencido de que Parrilli se abusa de su vínculo con la ex presidenta para manejar los destinos del justicialismo en Neuquén. Aseguró estar convencido de que la ex mandataria no está detrás de esas decisiones y que se trata de una estrategia para "hacer valer el peso de los contactos" y disciplinar a la militancia. A eso se suma la amenaza de una intervención, que ya se ha materializado en otras provincias del norte del país ante malos resultados electorales.

El dirigente consideró que, en Neuquén, esta dinámica llevó a tener un "partido cerrado que ha perdido su norte político". Las críticas de Urrutia no solo son políticas, sino también estadísticas. El dirigente recordó que el PJ neuquino supo tener decenas de intendentes, diputados provinciales, diputados nacionales y senadores. En contraste, la realidad actual muestra una estructura reducida a un "escaso 13%" de los votos, con apenas tres diputados provinciales y un diputado nacional".

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Los peronistas que empujan la renovación del partido

Para Urrutia, esta pérdida de peso territorial es consecuencia directa de una dirigencia que "no recorre los barrios, ni las ciudades, ni los pueblos". Frente a esto, la figura de César Godoy emerge como la apuesta del Frente Peronista para romper con esa "estructura obsoleta y corrupta" que dirige los destinos del partido hace años. Godoy es presentado como un cuadro joven de 40 años capaz de dar la pelea contra el statu quo partidario.

A pesar de que los tiempos electorales inmediatos parecen cerrados impiden tomar acciones para presentarse en la contienda partidaria de este domingo, aclaró que van a seguir luchando contra la proscripción que los dejó afuera de las internas.

Bajo la consigna "Parrillismo Nunca Más en Neuquén", el sector liderado por Urrutia y Godoy ya mira hacia el mes de noviembre, cuando deberían elegirse los cargos electivos.

"Podrán demorar la renovación, pero no detenerla", sentenció Urrutia, quien aseguró que el Frente Peronista llegó para quedarse y que cada vez son más los militantes que se suman a la propuesta. Tras una reunión prevista con sus compañeros de la Capital para debatir los pasos a seguir, el dirigente dejó en claro que "la lucha por recuperar el sentido histórico del peronismo en la provincia apenas comienza, la renovación es solo cuestión de tiempo".