El mal tiempo complicó a Vaca Muerta y dejó varado a un camionero en el norte

La ruta provincial 5 en Vaca Muerta estuvo cortada por horas y hubo asistencias en las rutas 6 y 8. Las heladas continúan, pero el viento y la nieve ceden.

El frío, nieve y viento que afectaron a la provincia de Neuquén durante las últimas horas dejó rutas cortadas, un camionero varado en el norte provincial y múltiples operativos de asistencia vial. Así lo confirmó a LM Neuquén el titular de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz , quien detalló las incidencias registradas este sábado y trazó el panorama climático para lo que resta del fin de semana largo.

El episodio más complejo se produjo en la zona de Vaca Muerta . "Tuvimos complicaciones principalmente en el área de Vaca Muerta, ruta provincial 5, en el arroyo Carranza, que estuvo intransitable hoy por un par de horas", precisó Cruz. El tránsito fue habilitado progresivamente con asistencia de la Policía y personal de Protección Civil . La reapertura fue gradual y asistida, no inmediata.

El segundo incidente se registró más al norte. Un camionero quedó varado sobre la ruta provincial 6 , en las cercanías de Filo Morado , a pocos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40 . En primera instancia, se solicitó la intervención de los bomberos voluntarios de Buta Ranquil, pero al arribar al lugar comprobaron que el porte del camión —que circulaba con un semirremolque— superaba su capacidad de asistencia.

Intervencion Mal Clima Defensa Civil

Por lo que se debió coordinar con la Dirección Provincial de Vialidad, que envió un vehículo pesado para poder mover el camión varado.

La tercera complicación se registró en el cruce de la ruta provincial 8 con la ruta provincial 7, en las inmediaciones de Rincón de los Sauces. La zona presentaba barro en la calzada y se limitó la circulación exclusivamente a vehículos livianos, permitiéndose solo el paso de vehículos pesados.

Personal de Defensa Civil de la Provincia y bomberos voluntarios de San Patricio del Chañar asistieron a una camioneta que había quedado comprometida por las condiciones del camino.

Intervencion Mal Clima Defensa Civil (1)

El clima mejora, pero las heladas continúan

Con el paso de las horas, el cuadro climático comenzó a ceder. "Ya a partir de este sábado por la tarde empezamos a tener mejoras progresivas en cuanto al ingreso de aire frío que estaba trayendo nieve, lluvias y viento fuertes a la provincia", explicó Cruz. Para este domingo se esperan condiciones notablemente mejores: "Se va la lluvia, se va la nieve, se va el viento", resumió el funcionario.

Sin embargo, la advertencia por heladas sigue vigente. Cruz precisó que las bajas temperaturas se mantendrán en prácticamente todo el territorio provincial. "Se esperan temperaturas bajo cero en gran parte del territorio provincial y acá en cercanías de confluencia, valles y mesetas vamos a estar en cero grados", detalló. Las heladas intensas se prolongarán durante la noche de este sábado, el domingo y los días siguientes.

En lo que respecta a las precipitaciones, la situación tiende a normalizarse. Lo que reste del fin de semana largo traerá solo lluvias aisladas, sin el componente de nevadas ni el viento intenso que complicó las últimas horas. No obstante, Cruz anticipó que el respiro no será definitivo: "Recién para el 18, 19 y 20 de junio se espera nuevamente otro pulso de nieve y lluvias, seguramente algo de viento", advirtió, dejando en claro que el invierno patagónico recién está mostrando sus primeras cartas.

Desde Defensa Civil recomendaron extremar las precauciones al circular por rutas interurbanas durante las próximas horas, especialmente en el interior provincial, donde las bajas temperaturas pueden generar hielo en la calzada durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Se aconseja circular con cadenas, respetar las indicaciones del personal de vialidad y verificar el estado de las rutas antes de salir.