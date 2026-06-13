Thiara Muñoz estudia Ingeniería en Petróleo y se ganó un lugar en Vaca Muerta desde el secundario

Descubrió su vocación con las experiencias educativas que ofrece Tecpetrol para alumnos del nivel medio. Con las becas Roberto Rocca, se forma para ser ingeniera y entrar oficialmente a la industria.

Thiara Muñoz admite que estudiar siempre le resultó fácil. Por eso, nunca llegó a dimensionar cuán rápido había crecido en su vida académica y su incipiente trayectoria profesional. Cuando se subió a un avión para compartir un viaje con ejecutivos y profesionales destacados de la industria del oil and gas, lo entendió de golpe: "Vi lo lejos que había llegado, la recompensa que había conseguido sin la ayuda de nadie".

Con apenas 19 años, la joven de Senillosa estudia para convertirse en Ingeniera en Petróleo y cumplir el sueño de insertarse formalmente en la industria petrolera. Y aunque su historia podría asemejarse a la de otros universitarios de su edad, su disciplina para el estudio y su pasión por la actividad petrolera la llevaron a sacar provecho de todas las oportunidades que se le presentaban por el camino.

"Empecé a estudiar en una escuela técnica porque siempre me gustó la matemática y los talleres", contó en una entrevista del ciclo Historias que transforman, de LM Neuquén y Tecpetrol . Aunque solía recibir comentarios de que quizás un bachillerato era más apto para ella, hoy no se arrepiente de haber ignorado esos consejos.

"Me decías que las EPET eran para varones, que me convenía estudiar en un CPEM", contó. "Pero a mí siempre me gustó la matemática y quería estudiar ingeniería porque sabía que había futuro en el petróleo, y estando acá en Neuquén, es un privilegio que tenemos los neuquinos", afirmó.

Thiara Muñoz Tecpetrol (1) Claudio Espinoza

Al principio, Thiara veía a Vaca Muerta como una oportunidad pero también como una incógnita. Su participación en los cursos que se dictaron en el marco del programa GenEra Neuquén, impulsados por Tecpetrol y Vista Energy durante 2024 y 2025, le permitió acercarse a la industria y terminar de definir su interés.

"Ahí entendí lo mucho que me gustaba. Fueron dos cursos donde aprendí mucho y me di cuenta de que quería estar dentro de la industria", relató Thiara, que vive en Senillosa y viaja a diario a Neuquén para cursar la carrera de Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

Para la joven, estudiar nunca fue una tarea difícil. Con su carácter entusiasta y disciplinado, cosechó buenas notas desde los primeros días de clase, por lo que pudo aprovechar otra oportunidad de Tecpetrol: las becas Roberto Rocca, que la acompañaron durante su recorrido por el nivel medio y hoy le brindan un respaldo económico para aplicarse a la carrera de Ingeniería.

Del aula al yacimiento para encontrar una pasión

Si bien el paso por una escuela técnica la ayudó a fortalecer sus saberes de matemáticas y desarrollar habilidades prácticas en los talleres, pronto entendió que la realidad de los yacimientos de petróleo y gas estaba por fuera de las fronteras de su escuela. Por eso, recuerda su primera visita a Fortín de Piedra como una bisagra de su búsqueda vocacional.

"Nos llevaron al primer yacimiento en Fortín de Piedra, estuvimos charlando con un montón de profesionales y me di cuenta de la cantidad de trabajos que hay dentro", contó. Y agregó: "No es sólo estar en el pozo, hay muchas áreas en las que se puede aportar".

En el marco de los cursos del programa GenEra Neuquén, pudo acercarse a dinámicas reales de trabajo. Esa experiencia le permitió proyectarse como parte de la industria y reforzar su decisión de seguir formándose.

"Todavía estaba en el secundario pero me vestí con mameluco, casco, borcegos, los lentes. Parecía una jornada laboral, almorzamos ahí. Y pensé 'qué ganas de estar ahí'", afirmó Thiara sobre una experiencia que le permitió, además, hablar cara a cara con profesionales que ya están insertos en la industria hicrocarburífera.

Thiara Muñoz Tecpetrol (3) Claudio Espinoza

Y fue entonces, en ese intercambio con referentes de Vaca Muerta, que la joven tomó dimensión de cuán lejos había llegado con una tarea que le parecía simple: dedicarse de lleno a los estudios y sacar provecho de cada oportunidad que se le presentaba en su escuela, con programas como GenEra Neuquén o las becas Roberto Rocca.

"A veces no lo puedo creer, estoy orgullosa de todo lo que logré sin darme cuenta", aseguró con una sonrisa. Y aunque admite que siempre estudió por gusto y no tuvo dificultades para sacarse buenas notas, ve como un logro obtener tamaña recompensa.

"Cuando me invitaron al Día de la Educación Roberto Rocca con ingenieros, me llevaron en avión a Buenos Aires en un día, y a la vuelta me largué a llorar porque pensaba "¿qué hago acá con ellos que son todos unos genios?" por haber terminado acá sin la ayuda de nadie", se emocionó.

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Esas experiencias le permitieron vincularse como un par con profesionales ya insertos en Vaca Muerta, que le abrieron el horizonte para su propia trayectoria profesional. Thiara aprendió que hay un gran abanico de profesionales dedicados a la industria, y que trabajar en una petrolera no se traduce siempre a estar en el yacimiento, sino que también existen trabajos de oficina y hasta roles viajeros, una posibilidad que le tienta en el futuro.

"Conocí a un ingeniero químico que es parte de la empresa y también se graduó en la UNCo. Yo pensaba que para trabajar en Vaca Muerta había que estar en un lugar fijo, en el campo o una oficina, pero a él le tocaba viajar mucho. Y eso me despertó otras ganas porque amo viajar", aclaró.

Para Thiara, el vínculo con los verdaderos protagonistas de la industria la ayudó a comprender el momento histórico que atraviesa la región. "En los cursos, además de ir a los yacimiento para ver realmente lo que es, tuvimos muchas clases con profesionales que nos explicaron desde cero", dijo y agregó: "El entusiasmo que transmitían de que esto está ahora y hay que explotarlo, trabajar en esto. Me motivaron mucho en ver lo que quiero hacer".

Una apuesta al futuro

Con una inserción temprana en entornos vinculados a la industria, Thiara fue confirmando su vocación y definiendo sus próximos pasos. Su objetivo es claro: avanzar en su formación y consolidar su desarrollo profesional.

Si le preguntan por su futuro, sabe que tiene una meta innegociable. "Mi prioridad es seguir estudiando y recibirme", aseguró, consciente de la importancia de tener un título universitario para poder dar pasos firmes en el mundo profesional.

"A mitad de carrera sé que hay un programa de Tecpetrol de prácticas profesionalizantes para ingenieros, y quiero hacerlas como para ir ganando experiencia, para aprender más allá de los libros y ver lo que realmente hay que hacer", aclaró la joven, que ya dimensionó la distancia entre la teoría y la práctica en el terreno.

ENTREVISTA THIARA MUÑOZ TECPETROL

"Quiero ganar experiencia en las pasantías y terminar mi carrera y después ingresar a la industria", expresó Thiara, que recurrió otra vez a las becas Roberto Rocca en la etapa universitaria para poder, en el futuro, mudarse a Neuquén capital.

"En una universidad pública, yo siento que la diferencia de horarios se siente muchísimo. El último cuatrimestre se me hizo muy pesado por los horarios", dijo y afirmó: "Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para tomar el colectivo a las 7 y llegar bien a la primera clase de la 9. Salía a las 12 para almorzar en el comedor de la universidad y seguir cursando hasta las 6 de la tarde".

Como la carrera de ingeniería exige muchas horas de estudio además de la cursada, consideró que la beca era la ayuda necesaria para trasladarse a Neuquén y así reducir los tiempos de viaje y el desgaste que ocasiona. "Es muy pesado el viaje, pero bueno, ahí vamos para adelante", señaló.

Un mensaje para sus pares

Cuando visitó el yacimiento de Fortín de Piedra, Thiara entendió cuán desafiante es el presente de Vaca Muerta. "El momentoes ahora y está en nuestras manos, las de los jóvenes", aseguró.

Para ella, la industria del petróleo y gas abre posibilidades para distintos perfiles. "No siempre hay que ser ingeniero en petróleo, hay un montónd e trabajo para todo tipo de personas". Por eso, aconsejó a los chicos de su edad que no abandonen la formación y que saquen provecho de todas las oportunidades.

"Estudiar siempre es bueno, nunca es algo malo", dijo y aclaró que no hay que dudar en hacer este tipo de cursos "porque suman muchísimo, y más dentro de la industria que siempre necesitan personas capacitadas".

Thiara Muñoz Tecpetrol (2) Claudio Espinoza

"Siento que las puertas están abiertas para todos, y ellos también pueden tener estas este tipo de oportunidades y más porque la empresa las brinda y sigue apostando por los jóvenes", destacó.

Mientras sigue con sus estudios, Thiara ya piensa en las pasantías de mitad de carrera y la importancia de la formación continua. Por eso, busca aprender idiomas y sumar todos los saberes posibles para seguir avanzando en un camino que trazó, desde joven, en la cuenca neuquina.