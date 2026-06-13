Excelencia académica y compromiso asistencial: Leben Salud celebró la graduación de 12 nuevos especialistas

Los profesionales culminaron sus residencias en especialidades críticas y se integran ahora al sistema de salud de la región.

Después de años de esfuerzo y sacrificio, doce profesionales médicos de la región se graduaron de las residencias médicas de Leben Salud . Este viernes, los nuevos especialistas levantaron sus diplomas y se preparan para una nueva etapa, como parte de instituciones sanitarias públicas y privadas, donde aportarán sus conocimientos y también una fuerte vocación de asistencia y empatía con sus pacientes.

Los flamantes especialistas recibieron sus títulos en un acto celebrado en el Complejo Cultural Cipolletti, que contó con la presencia del director de Leben Salud , Alejandro Schroeder y sus autoridades médicas, el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, y la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Silvia Ávila, que pudo ver a los graduados de esa casa de estudios ya convertidos en especialistas.

La culminación de esta etapa funcionó como una confirmación del rol de las residencias como un proceso de aprendizaje teórico y práctico, en el que la comunidad médica, los otros residentes y los propios pacientes se vuelven piezas fundamentales para convertir el saber académico en expertisse médica con compromiso asistencial.

“Leben desde su origen tiene como fundamento de su crecimiento la formación de recursos humanos, hoy 12 profesionales de especialidades críticas logran llegar a este momento después de cuatro años de esfuerzo“, aseguró el director de Leben Salud, el Dr. Alejandro Schroeder, en el acto de colación de los nuevos especialistas, que se graduaron en Diagnóstico por Imágenes, Terapia Intensiva, Cardiología Clínica, Cirugía Cardiovascular y Física Médica.

Egreso de recidentes medicina- leben salud (2) Maria Isabel Sanchez

Para Schroeder, las residencias basan su valor en una convivencia permanente con el resto de los profesionales de la institución: los residentes de cursos mayores, los directores de residencia y toda la comunidad médica que acompaña a estos jóvenes en su etapa de aprendizaje.

“Aprendemos con el esfuerzo cotidiano y el quehacer asistencial, tenemos que desarrollar esa capacidad asistencial a la que nos debemos, que implica formarnos con el paciente“, dijo y agregó: “Nos desafían no sólo las nuevas alternativas de aprendizaje, las tecnologías como la IA y la exigencia de los pacientes que es cada vez mayor“.

Egreso residentes

El ministro Thalasselis destacó el esfuerzo de los egresados por un triple logro. “Primero porque optaron por Medicina que es una carrera larga y compleja y que tiene un compromiso por la vida y por el otro. Segundo, entrar en una residencia después de obtener el grado, y lo tercero es terminar esa residencia“.

“Con orgullo voy a firmar sus matrículas como ministro. Esto no existiría sin la tarea generosa de sus formadores, porque desarrollamos nuestras competencias de los pares. Aprendemos de todos, de la primera enfermera a otro médico que nos tradujo todo lo que leyeron en sus pacientes. Y esos pacientes también fueron sus maestros, agradezcamos a ellos por la confianza y tratémoslos con respeto“, incitó.

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Thalasselis destacó la posibilidad de contar con alternativas de formación de grado en Medicina en dos universidades públicas de la zona y opciones de posgrado con residencias en el sector público y el privado, que trabajan de forma articulada. “Todo eso que hoy luce como natural es consecuencia del esfuerzo de años por la construcción de la salud en la Patagonia“, señaló.

A su turno, la decana universitaria reconoció el compromiso de los especialistas, que eligieron continuar su formación “en una época en la que las carreras largas no son el camino más fácil“. Y los animó a compartir sus conocimientos con los demás: “Ya sea como docentes universitarios, en las residencias o en los centros de salud, pueden darles su conocimiento y su generosidad para que otros puedan cumplir sus sueños“.

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La jefa de la residencia de Diagnóstico por Imágenes de Leben Salud, Fiorella Lancioni, felicitó a los egresados y recordó que cada diploma resume un largo esfuerzo de los especialistas, que incluye horas de estudio, guardias eternas, cansancio y sacrificio. “Las residencias son ese espacio en donde el conocimiento se transforma en experiencia, en criterio clínico y trabajo de equipo“, afirmó.

Lancioni llamó a los graduados a no perder de vista la vocación más humana de la medicina. “Continúen ejerciendo la medicina con la misma dedicación que demostraron durante estos años, sin olvidar que detrás de cada consulta hay una persona, una historia y una familia que pone en ustedes su confianza en sus momentos de mayor vulnerabilidad, nunca dejen de escuchar y acompañar“, aseveró.

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Alejandra Oliva, directora médica de Leben Salud, no disimuló su orgullo al ver a los residentes convertidos en especialistas y, en muchos casos, miembros protagónicos del staff del centro de salud. “Nunca pierdan la curiosidad, la pasión y el sentido del propósito que los trajo hasta acá. La excelencia no es la formación y la tecnología sino la convicción de cuidar a otros“, señaló.

Recordó que las residencias son un espacio seguro para aprender, preguntar y equivocarse. Una etapa en donde se forjan los principios del trabajo en equipo. “El respeto, el trabajo en equipo y el cuidado mutuo son nuestros valores“, aclaró.

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Antes de recibir sus diplomas, los graduados compartieron algunas de las experiencias que atravesaron en cuatro años de residencias médicas, entre guardias eternas, los viajes, el temor de los exámenes, el contacto con los pacientes y un equipo laboral que se convirtió en una familia. Destacaron el apoyo de sus familias, que acompañaron desde el respaldo económico y la comprensión ante tantas ausencias.

Y dedicaron este hito en su carrera a los profesionales de la salud que, con su espíritu generoso, los ayudan a aprender desde el hacer, con y para los pacientes, con la vocación asistencial como su bandera.